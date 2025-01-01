Konec pohodlí, začíná dřina. V kabině Stars platí nová pravidla

21. srpna 14:00David Zlomek
Dallas Stars vstupují do nové sezony s novou filozofií, kterou nastavil čerstvě jmenovaný hlavní kouč Glen Gulutzan. Muž, který ještě donedávna působil v Edmontonu jako asistent a pomáhal Oilers k tomu, aby se z „běžného“ účastníka play-off stali reálnými uchazeči o Stanley Cup, přichází do Dallasu s jasnou vizí – tým musí být tvrdší, odolnější a připravenější na hokej, který se hraje od dubna dál.
„Není to o tom, abyste hráče posílali do nesmyslných hitů,“ vysvětloval Gulutzan pro D Magazine. „Tvrdost se projevuje v soubojích u mantinelu, v tom, že podržíte puk, v tom, že soupeře dohráváte a nenecháte ho odejít jen tak. To je něco, co se musí stát samozřejmostí. Postupně, krok po kroku během 82 zápasů.“
Slova se promítla i do složení kádru. Generální manažer Jim Nill v létě podepsal hráče, kteří sice nejsou bodovými lídry, ale dokážou dodat mužstvu právě tu vyžadovanou tvrdost. Radek Faksa se vrací do organizace, novou posilou je Nathan Bastian, což jsou forvardi, kteří svou hru staví na fyzickém stylu a schopnosti soupeře otrávit. Inspirací je Florida Panthers, tým, který během posledních let přetavil pověst ofenzivně laděného mužstva v šampiona.
V Dallasu si ale všichni uvědomují, že změna identity se nemůže opírat pouze o hráče ze spodních formací. Největší tlak proto padá na hvězdy, které sice dominují základní části, ale v play-off zatím selhávají. Jason Robertson, Roope Hintz nebo Wyatt Johnston patří k nejproduktivnějším hráčům klubu, jenže v klíčových momentech se jejich efektivita ztrácí. Právě u nich chce Gulutzan vidět posun.
„Elitní hráče nikdy nebudete nutit, aby naháněli soupeře od mantinelu k mantinelu,“ řekl trenér. „Ale když už udělají tu práci, dostanou se k hráči, který se pukem zbavil, tak prostě musí dojít až do konce. Neotočit se a neodjet pryč, ale dohrát ho. To je detail, který v součtu rozhoduje o tom, jestli jste v play-off těžko hratelní.“
Právě tohle byl i jeden z hlavních argumentů, proč Gulutzan dostal šanci vést Stars. V Edmontonu totiž viděl, jak se Connor McDavid a Leon Draisaitl sami rozhodli přidat ke své brilantní ofenzivní hře i prvek fyzické nepříjemnosti. „Bylo to jejich rozhodnutí a okamžitě se to propsalo do celé kabiny,“ vzpomíná kouč. „Totéž chci vidět tady. A když se na to podívám, máme hráče, kteří na to mají.“
Podle Gulutzana není cílem vytvořit z Dallasu mužstvo, které hraje jinak v základní části a jinak v play-off. Naopak, tým má být připravený už na takzvaný „zápas číslo 83“. Tvrdší styl musí být vybudovaný postupně, aby se z něj stal návyk a nikoli přepínač, který se snažíte nahodit až v dubnu. „Neexistuje žádný kouzelný recept, jak mužstvo posunout o čtvrtinu výkonu výš,“ uzavírá Gulutzan. „Ale pokud se budeme zlepšovat po procentech a budeme důslední, budeme připraveni.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.