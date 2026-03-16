Konec pohádky na Floridě? Vyjednávání s jedničkou drhne, Panthers zvažují život bez ní

25. dubna 14:00David Zlomek
Florida Panthers poprvé od roku 2019 chyběli v play-off a jednou z hlavních příčin byla nečekaně slabá forma veterána Sergeje Bobrovského. Sedmatřicetiletý gólman, který v letech 2024 a 2025 dovedl tým ke Stanley Cupům, zakončil sezonu s průměrem 3,07 gólu na zápas a úspěšností zákroků .877, což jsou nejhorší čísla jeho kariéry.
Přestože se o jeho odchodu spekulovalo už před uzávěrkou přestupů, Panthers si ho ponechali. Nyní se však zdá, že vyjednávání o nové smlouvě narazila na tvrdý odpor. Podle zpráv Grega Wyshynského je situace mezi oběma stranami „dost špatná“ a Panthers možná budou muset jít jinou cestou.
Bobrovského tábor by údajně stál o smlouvu srovnatelnou s šestiletým kontraktem Brada Marchanda (průměr 5,25 milionu dolarů ročně), což ale Florida s ohledem na gólmanův věk a letošní pokles výkonnosti odmítá. Bobrovskij se nyní musí rozhodnout, zda mu jde o další útok na pohár, nebo o co nejvyšší výdělek, protože Panthers mu zřejmě obojí splnit nedokážou.
I přes napjatou situaci u jednacího stolu má gólman v šatně zastání. „Na jižní Floridě není jediný člověk, který by chtěl, aby odtud odešel,“ řekl k tomu kapitán Aleksander Barkov.
Pokud se Florida s nejlepším gólmanem své historie nedohodne, čeká ji složité hledání náhrady. Trh volných hráčů je letos velmi chudý. Jako teoretické cíle se skloňují Jett Greaves z Columbusu, kterého si ale Blue Jackets zřejmě udrží, nebo bývalí gólmani Panthers Sam Montembeault a Anthony Stolarz.
Ve hře by mohla být i výměna za Jordana Binningtona ze St. Louis nebo nadějného Jespera Wallstedta z Minnesoty, u kterého by však Wild pravděpodobně požadovali vysokou cenu v podobě elitního centra. Bobrovskij tak i přes letošní trápení zůstává pro Floridu těžko nahraditelným článkem.