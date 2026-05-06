Konec Ovečkina, nebo poslední tanec? Vedení Washingtonu už tuší

21. června 13:00David Zlomek
Budoucnost Alexe Ovečkina v NHL stále halí mlha nejistoty, podle nejnovějších zpráv ze zámoří už má ale vedení Washingtonu Capitals o dalších krocích svého kapitána poměrně jasnou představu. Uznávaný insider Pierre LeBrun z The Athletic potvrdil, že klubový management je se slavným Rusem od konce sezony v neustálém kontaktu.
„Panuje docela dobrá shoda na tom, jakým směrem se věci ubírají, ale všichni zúčastnění se chtějí jen ujistit, že si je číslo 8 svým rozhodnutím na sto procent jisté, ať už to bude jakkoli,“ uvedl ke vzniklé situaci LeBrun.
Ačkoliv jsou tyto zprávy zdrženlivé, ve spojení s předchozími vyjádřeními samotného hráče vše nasvědčuje tomu, že Washington očekává jeho návrat pro ročník 2026/27, který by pravděpodobně posloužil jako jedno velké rozlučkové turné. „Doufám, že to není můj poslední zápas,“ řekl sám střelec po konci sezony.
O pár dní později během výstupních posezónních rozhovorů svá slova ještě přiostřil. „Jsem si docela jistý, že to nebyl můj poslední zápas,“ prohlásil s tím, že jeho finální rozhodnutí bude záviset na kvalitě kádru Capitals pro další ročník, podpoře ze strany rodiny a také na tom, jak se bude cítit fyzicky.
Kdy fanouškům definitivně oznámí, zda přidá další rok, nebo uzavře svou bohatou kariéru, prozradil nedávno v jednom ruském podcastu. „Není to žádné tajemství,“ uvedl s tím, že jeho verdikt zazní v průběhu července.