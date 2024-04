Konec nenápadné stálice. Je čas skončit, řekl Silfverberg

Těsně před koncem základní části oznámila jedna z největších stálic ligy konec kariéry v NHL, a to v poměrně brzkém věku. Jakob Silfverberg, třiatřicetiletý útočník Anaheimu Ducks, který je sedmý v historickém bodování organizace, oznámil, že je konec.

Silfverberg odehrál 12 sezon za Ducks a Ottawu Senators. Třiatřicetiletý hokejista nastoupí ke svému poslednímu domácímu utkání v dresu Ducks proti Calgary Flames v noci na sobotu.

„Byla to čest a privilegium hrát v NHL,“ uvedl Silfverberg v prohlášení. „Chci poděkovat rodině Samueliových za to, že jsou tím, kým jsou, laskavými, komunitně smýšlejícími majiteli, kteří podporují svůj tým a zároveň mají významný vliv. Samozřejmě bych nebyl tam, kde jsem, bez svých spoluhráčů, všech trenérů a lidí kolem, kteří mi na této cestě pomáhali. A hlavně děkuji své rodině, která mě podporovala, když jsem si plnil svůj sen.“

Silfverberg si v tomto ročníku připsal v 78 zápasech za Kačery 19 bodů (7 gólů, 12 asistencí).

Žádná oslnivá čísla to sice nejsou, ale v historickém kontextu patří Švédovi v organizaci velký prostor.

Od 5. července 2013, kdy byl Silfverberg získán z Ottawy, nasbíral v 769 zápasech základní části 354 bodů, což ho řadí na sedmé místo v bodování a páté v počtu gólů v historii Ducks.

Jeho 158 gólů je nejvíc ze všech hráčů Ducks mezi lety 2013-2018, navíc se velkou měrou podílel na šesti po sobě jdoucích účastech v play off, včetně dvou cest do finále Západní konference. Jeho 16 gólů a 41 bodů stačí na čtvrté místo v historii Ducks ve vyřazovací fázi.

„Jménem celé organizace Ducks blahopřeji Jakobovi k vynikající kariéře v NHL,“ uvedl generální manažer Anaheimu Pat Verbeek. „Pro Ducks, Senators i své rodné Švédsko byl velkým hráčem, který šel příkladem a vždy dával přednost týmu. Jeho přínos na ledě i v komunitě Orange County bude mít trvalý dopad.“

Silfverberg byl v v minulé sezoně nominován na Bill Masterton Memorial Trophy, která se každoročně uděluje hráči NHL, jenž je nejlepším příkladem vytrvalosti, sportovního ducha a oddanosti hokeji. Do sezony 2021/22 totiž nastoupil poté, co se v dubnu 2021 zotavil z těžkých zdravotních problémů. Aby toho nebylo málo, v probíhajícím vydání soutěže vynechal 23 zápasů poté, co mu byla diagnostikována krevní sraženina v pravé noze.

„Děkuji fanouškům v celé lize, zvlášť v Anaheimu a Ottawě,“ dodal Silfverberg. „Strávit 11 let v Orange County hraním za Ducks je něco, čeho si budu vážit každý den, a to z velké části díky vám všem.“

