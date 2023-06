Konec (nejen) duhové tradice. Liga ruší speciální dresy

Tenhle zvyk budil hodně vášní. Někomu se líbil, někomu ne. V NHL totiž byly dlouho k vidění speciální dresy při předzápasové rozcvičce. Bylo to zpestření, dresy šly pak většinou do dražby na dobrou věc. V minulé sezoně jsme je ale viděli naposledy. Liga tuto tradici zrušila.

Potvrdil to samotný komisař NHL Gary Bettman, jenž prohlásil, že liga už nebude nechávat týmy nosit tematické dresy během rozcvičky na Pride Nights ani na žádné jiné speciální příležitosti.

V sezóně 2022/23 se některé týmy rozhodly nosit dresy s motivy Pride, tedy na podporu homosexuálů, během rozcviček na předem určené zápasy, zatímco jiné týmy tak neučinily. Několik týmů se rozhodlo, že je během večerů Pride nosit nebude, přestože původně oznámily, že je nosit budou.

Objevily se také případy, kdy se konkrétní hráči rozhodli vynechat rozcvičku před zápasy, kdy jejich týmy nosily takovéto dresy. U některých fanoušků se to setkalo s pochopením, u jiných ne.

„Navrhl jsem, že by bylo vhodné, aby kluby neměly speciální dresy při rozcvičce, protože je to rozptylující a odvádí to pozornost od skutečnosti, že všechny kluby v té či oné formě pořádají večery na počest různých věcí, a my bychom byli raději, kdyby se jim i nadále dostávalo patřičné pozornosti, kterou si zaslouží, a nebyly spojované s takovýmto rozptýlením,“ řekl Bettman po čtvrtečním zasedání Rady guvernérů NHL.

Nicméně právě večery s touto tématikou se měnit nebudou. Jde jen o dresy.

„Rozhodně v tom budeme pokračovat. Některé kluby dělají večery pro homosexuální komunitu, jiné pro hispánskou či armádní. Nedílnou součástí jsou také období, které zdůrazňují důležitost při prevenci rakoviny,“ pokračoval šéf ligy. „Všechny tyto večery budou pokračovat. Jediný rozdíl bude v tom, že nebudeme dělat speciální dresy, protože to odvádělo pozornost od skutečné podstaty toho, co je účelem těchto večerů.“

Share on Google+