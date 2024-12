Konec nadějí: Kakko jde z Rangers, zklamaný talent má nový domov

New York Rangers oznámili další zásadní změnu v kádru, když se rozloučili s mladou hvězdou Kaapem Kakkem. Dvaadvacetiletý útočník, který byl v roce 2019 draftován jako druhý celkově, míří do týmu Seattle Kraken. Rangers za něj získali obránce Willa Borgena a dvě volby v draftu 2025 – ve třetím a šestém kole.

Kakko strávil celou svou dosavadní kariéru v NHL právě v dresu Rangers, ale jeho výkony ne vždy odpovídaly vysokým očekáváním. V 330 zápasech nasbíral 61 gólů a 70 asistencí, přičemž letošní sezonu zatím má s 14 body ve 30 zápasech. Naposledy ale rozvířil vody, když ho hlavní trenér Peter Laviolette nechal na tribuně jako zdravého náhradníka. Kakko tehdy veřejně vyjádřil svou nespokojenost: „Je snadné vzít mladého hráče a posadit ho.“ A nyní je jasné, že jeho čas v New Yorku vypršel.

Generální manažer Seattlu Ron Francis naopak příchod mladého útočníka vítá. „Kaapo je mladý a dynamický hráč, který přináší do našeho týmu kreativitu a ofenzivní dovednosti. Jsme nadšení, že ho máme,“ uvedl Francis ve svém prohlášení.

Tento krok přichází jen pár týdnů po tom, co Rangers vyměnili svého bývalého kapitána Jacoba Troubu do Anaheim Ducks. Klub, který má momentálně bilanci 15-15-1 a propadl se na šesté místo v Metropolitní divizi, očividně hledá nový směr. Z posledních 14 zápasů prohráli Rangers hned 11 a zdá se, že vedení týmu reaguje radikálními změnami.

Obránce Will Borgen, kterého Rangers získali na oplátku, hrál za Seattle po celou dobu existence týmu Kraken. Sedmadvacetiletý Američan nasbíral během letošní sezóny jeden gól a jednu asistenci ve 33 zápasech. Do New Yorku přináší potřebnou zkušenost na pravé straně obrany, kde by měl nahradit odchozího Troubu.

„Chtěli bychom poděkovat Willovi za všechno, co pro náš tým udělal. Jako původní člen Kraken má své místo v historii klubu a přejeme mu v New Yorku jen to nejlepší,“ uvedl Francis na adresu odcházejícího obránce.

Rangers po výměně provedli další změny v sestavě. Obránce Victor Mancini byl odeslán do farmářského týmu v Hartfordu, zatímco útočník Matt Rempe byl povolán do hlavního týmu. Je jasné, že v New Yorku se nadále připravují na zásadní přestavbu týmu.

Kaapo Kakko naopak začíná novou kapitolu své kariéry v Seattlu, kde bude mít příležitost ukázat, zda má stále potenciál stát se hvězdou NHL, kterou Rangers nikdy naplno neviděli.

