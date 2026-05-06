Konec legendy se nekoná. Crosby chce hrát co nejdéle, plánuje další smlouvu

22. května 13:00David Zlomek
Když Sidney Crosby na tréninku kanadské reprezentace ve švýcarském Fribourgu vtipkoval s mladíčkem Macklinem Celebrinim a po skončení oficiální části zůstal na ledě jako jeden z posledních, vůbec nevypadal jako někdo, kdo by se chystal pověsit brusle na hřebík. A to i přesto, že má za sebou v některých ohledech jednu z nejnáročnějších sezon své kariéry.
Nedávno navíc hokejový svět vyděsil prohlášením, že ke zbytku kariéry už bude přistupovat rok po roce. Vzhledem k tomu, že mu v Pittsburghu zbývá poslední rok kontraktu, okamžitě se vyrojily spekulace, zda nadcházející sezóna nebude jeho poslední.
Crosby to však v rozhovoru pro The Athletic rázně odmítl. „Vůbec ne. O přístupu rok po roce jsem mluvil kvůli tomu, v jaké situaci se náš tým momentálně nachází. S ohledem na náš platový strop a na to, kdo do týmu přichází a odchází, to prostě dává smysl. Ta flexibilita je pro klub strašně důležitá,“ vysvětlil legendární útočník.
Jeho záměrem tak není každé léto přemýšlet o důchodu, ale pomoci organizaci k prosperitě. Crosby a generální manažer Kyle Dubas sice o budoucnosti ještě detailně nemluvili, ale schůzka s agentem Patem Brissonem je v plánu během léta. „Zkrátka udělám to, co bude nejlepší pro tým. Moje rozhodování nemá vůbec nic společného s tím, jak dlouho chci ještě hrát. Takhle to vůbec nestojí,“ zdůraznil Crosby.
Jinými slovy, podpisem kratších smluv chce uvolnit Dubasovi ruce při skládání kádru, přičemž jeho touha zůstat po celou kariéru věrný pouze barvám Penguins se po letošním návratu do vyřazovacích bojů ještě více upevnila.
Příští sezóna bude pro Crosbyho již dvaadvacátou v NHL. Jak připomíná The Athletic, jakmile nastoupí k prvnímu zápasu, překoná baseballovou legendu Willieho Stargella v počtu sezon odehraných za jeden klub v historii pittsburghského sportu. V historické produktivitě NHL mu s 1 761 body patří 7. místo, pouhých 10 bodů ho dělí od Marcela Dionnea a 37 bodů od Rona Francise, což znamená, že by se mohl už na podzim posunout do elitní pětky historie. Na druhého Jaromíra Jágra pak ztrácí 160 bodů.