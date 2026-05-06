Konec kariéry se odkládá. Giroux si chce přidat dvacátou sezonu

27. května 14:00

David Zlomek

Hvězdný útočník Claude Giroux ještě neřekl poslední slovo. Osmatřicetiletý veterán, kterému v Ottawě brzy vyprší smlouva a stane se nechráněným volným hráčem, se po nedávném vyřazení z play-off rozhodl pokračovat v kariéře. Podle zámořských zdrojů není připravený pověsit brusle na hřebík a na podzim chce naskočit do své dvacáté sezony v NHL.

Giroux strávil poslední čtyři roky v dresu Senators. Po vyřazení v prvním kole bojů o Stanley Cup od Caroliny (ve kterém během čtyř zápasů nebodoval) sice prohlásil, že si musí vzít čas na rozmyšlenou o své budoucnosti, ale nakonec má jasno. „V pondělí mi bylo sděleno, že se rozhodl vrátit a odehrát ještě jeden ročník,“ potvrdil v úterý novinář Pierre LeBrun na webu The Athletic.

V uplynulém ročníku odehrál Giroux všech 82 zápasů základní části a připsal si 49 bodů (14 gólů a 35 asistencí).

I když jeho produktivita od první sezony v Kanadě (tehdy zaznamenal 79 bodů) postupně klesá, generální manažer Steve Staios si jeho přínos nemůže vynachválit. „Je to výjimečný hráč i člověk. Přináší naší kabině obrovské zkušenosti, má za sebou těžké zkoušky i velké úspěchy a funguje jako skvělý lídr. Podle mě hrál letos ještě lépe než loni, což ukazuje jeho obrovskou oddanost hokejovému řemeslu,“ chválil ho Staios.

Kde ale Giroux svou dvacátou sezónu odehraje, zatím není jisté. V Ottawě je totiž jedním ze tří útočných veteránů (společně s Larsem Ellerem a Nickem Cousinsem), kteří mohou v létě zamířit na trh s volnými hráči. Stejná situace čeká i tři obránce a brankáře Jamese Reimera. Dvaadvacítka draftu z roku 2006 má aktuálně na svém kontě úctyhodných 1 345 odehraných zápasů a 1 165 bodů v dresech Philadelphie, Floridy a Senators.

