Konec kariéry? Price vynechá celou sezonu

Na jaře už to vypadalo velice nadějně, ale teď je to zase zlé. Ikona Canadiens a jeden z nejlepších gólmanů posledních let Carey Price má dost možná po kariéře. Generální manažer Montrealu Kent Hughes se totiž nechal slyšet, že Price by měl vynechat celou sezonu.

Už je to přes rok, co se s Pricem táhnou zdravotní trable. Na konci července minulého roku prodělal operaci kolene a myslel si, že bude potřebovat maximálně tři měsíce na zotavení. Skrz komplikace s koronavirem však musel začít rehabilitaci znovu až v lednu. Mezitím ještě zamířil do pomocného programu hráčské asociace.

Nakonec se mu podařilo vrátit, avšak z pěti zápasů si připsal jenom jednu výhru a dohromady inkasoval devatenáct branek. Po posledním zápase pak uvedl, že dost možná odehrál poslední zápas.

„Koleno mám pořád oteklé,“ řekl tehdy. „Kvůli tomu prostě nemůžu chytat tak, jak bych chtěl. Například v posledním zápase jsem se cítil dobře, byl to dobrý zápas. Ale na druhou stranu dnešní styl chytání vyžaduje věci, které jsou pro mě už těžké.“

A vypadá to, že se bohužel stal výborným prorokem.

„Procedury mu v létě nepomohly, a tak v tento moment nečekáme, že bude Carey v následující sezoně schopný chytat,“ řekl GM Habs Kent Hughes. „Upřímně řečeno, nevím, jestli pro Careyho existuje cesta návratu prostřednictvím rehabilitačního procesu.“

„Už jsem zmínil, že se s Careyem pohybujeme uprostřed nějaké šedé zóny – ve smyslu, že nikdo neví, co bude,“ pokračoval ještě. „Museli jsme tomu nechat čas. V tuto chvíli jsou novinky o Careyho koleni dosti nepovzbudivé. Nedošlo vůbec k žádnému zlepšení.“

To opravdu nijak povzbudivě nezní, ale Canadiens neztráceli čas a začali jednat. Price byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných, tudíž jeho plat mizí z platového stropu. Díky tomu mohl přijít Sean Monahan z Calgary.

Share on Google+