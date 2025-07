Konec kariéry? Ještě s tím počkej, přemlouvají kluby NHL Fleuryho. Ozvalo se pět zájemců

Měla to být zlatá tečka za báječnou kariérou. Místo skončila premiérová účast na světovém šampionátu pro Marca-Andrého Fleuryho, nebo lépe řečeno pro celý tým Kanady, ostudou. Vypadnutím s jasným outsiderem - domácími Dány. "Flower" sledoval šokující porážku sice jen ze střídačky, i tak to jistě nebyl způsob, jakým se chtěl s hokejem loučit. I to je důvod, proč generální manažeři napříč NHL cítí, že tu možná existuje naděje, že trojnásobný vítěz Stanley Cupu ještě bude pokračovat.

TSN uvádí, že Fleuryho agenta Allana Walshe mělo kontaktovat hned pět zájemců o služby populárního veterána.

S prostým dotazem, zda tu přece jen není možnost, že si vítěz Vezinovy trofeje z roku 2021 svůj odchod do penze rozmyslí. Zatím tomu nic nenasvědčuje, i přes onu hořkou reprezentační zkušenost ze Skandinávie.

Osobně si vedl znamenitě, ale skončit bez medaile, to je pro javorový list fiasko.

Ani ta kaňka nejspíš nepřesvědčí Fleuryho, byť hru s pukem na zamrzlých kolbištích miluje, aby přehodnotil své plány.

Chce se věnovat rodině. Vrátit své choti, co pro něj obětovala. Užívat si poklidnější, pro někoho na první dobrou možná nudnější život. Má odslouženo, v NHL odchytal 1051 zápasů, druhou největší porci ze všech gólmanů v dějinách slavné soutěže.

Proč se tedy kluby vůbec zabývají bláhovou myšlenkou, že by ještě čapal?

Vědí, jaký vztah k hokeji má. Vědí, že se neloučil tak, jak by si přál. A také vědí, že na hráčském trhu nejsou k dispozici zkušení (a kvalitní) brankáři. Ani na post dvojky.

Výběr maskovaných mužů je natolik chatrný, že i novináři radí třeba edmontonským Olejářům, aby ještě zkusili Fleuryho zviklat.

Dva roky po sobě poraženým finalistům NHL se nedaří vylepšit obsazení brankoviště, zůstávají zaseknutí na tandemu Calvin Pickard, Stuart Skinner. Pomoci by mohla alespoň změna na postu trenéra gólmanů, ale ten si mezi tři tyče nestoupne...

To stále bude na Pickardovi se Skinnerem. A tento fakt je vnímán jako největší trhlina v edmontonských ambicích na zisk hokejového grálu (když se budeme zabývat Oilers a ne konkurencí, která nespí a třeba floridští Panteři zůstávají v očích bookmakerů favoritem číslo 1).

Kanadskému celku radí přesvědčit Fleuryho renomovaný zámořský web The Athletic ústy žurnalisty Allana Mitchella.

Stále totiž jde o solidního maskovaného muže, mazáka, vždy tuze oblíbeného v kabině. Mohl by pomoct na ledě i mimo něj, jako mentor.

Na druhou stranu to výkonnostně z jeho strany nebylo v nedávných sezonách už úplně špičková záležitost, poslední dva ročníky skončil s úspěšností zákroků pod 90 procent. Spíš než o geniální řešení a obří "upgrade" by eventuálně šlo o z nouze ctnost.

Fanoušci by nicméně přinejmenším měli pocit, že se Edmonton snaží nevyhovující situaci vyřešit. Zatím se totiž dočkali od GM Olejářů Stana Bowmana spíš výmluv než hmatatelných výsledků.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+