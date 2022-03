Konec kapitoly! Subban se bude loučit s Devils

Obě strany si asi slibovaly víc. Když P. K. Subban do New Jersey přicházel, čekaly se od něj velké věci. Jen málokterý obránce měl tehdy takovou pověst jako on. Nic z toho se však nenaplnilo a angažmá u Devils se bude považovat jako neúspěšné.

Tehdy bylo New Jersey plné očekávání. Do dresu Devils se měli obléct Jack Hughes, vytoužená posila z prvního místa draftu, Wayne Simmonds či Nikita Gusev. Kromě nich také hvězdný obránce P. K. Subban. Jednoduše řečeno, fanoušci byli připraveni na úspěch.

Ten však nepřišel, a i přes občasné nadějné výsledky či výkony je to stále bída. Z výše zmiňovaných je v kádru mladý Hughes a obránce Subban. Druhý jmenovaný si však pomalu může balit kufry.

„Sedli jsme si spolu a řekli jsme si, jak se věci mají. S blížící se uzávěrkou není nic jisté. Buď půjde teď, nebo po konci sezony. Smlouvu s ním neprodloužíme,“ řekl jednoznačně šéf Devils Tom Fitzgerald.

Pochopitelně se naskýtá možnost, že by se Subban některému z týmů do play off hodil. Strašákem je však jeho devítimilionová smlouva. Aby k trejdu došlo, muselo by si New Jersey půlku ponechat.

„Pokud nám před play off někdo zavolá a bude mít zájem, vyměníme ho. Ten trejd ale musí dávat smysl pro všechny strany,“ dodal Fitzgerald.

Dvaatřicetiletý bek se vždy vyznačoval obrovskou ofenzivní silou, ta ale v New Jersey hodně upadla. Ve dvou sezonách zapsal osmnáct, respektive devatenáct kanadských bodů. Letos je v tempu na zisk šestadvaceti.

Alfou a omegou by mohla být změna působiště. Devils by získali alespoň něco na oplátku, Subban by zase mohl ukázat, že v NHL stále patří mezi elitní beky.

Otázkou je, jestli se najde vhodný kupec.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+