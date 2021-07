Konec jedné velké éry. Minnesota vyplatí Pariseho i Sutera

Když jsme před pár dny vydali článek, ve kterém jsme psali o kandidátech na vyplacení ze smlouvy, ani ve snu by nás nenapadlo, že náš tip už za několik dní vyjde. Ale stalo se. Minnesota oznámila, že z posledních čtyř let smlouvy vyplatí Zacha Pariseho i Ryana Sutera.

V roce 2012 oznamovali Wild podpis dvou hvězd a doufali v minimálně jeden Stanley Cup. Po devíti letech jsou ale Divočáci stále bez poháru. Vedení organizace se tak rozhodlo k ráznému kroku, a sice k vyplacení obou výše jmenovaných.

S touto informací oba hráče osobně seznámil generální manažer Bill Guerin. Parise i Suter se tak 28. července stanou volnými hráči.

„Oba patřili ke klíčovým součástkám úspěchů, kterých jsme v posledních letech dosáhli,“ zní v oficiálním prohlášení od Guerina. „Do tohoto rozhodnutí vstupovalo několik faktorů. Tím hlavním je ale ten, že nám to umožní pokračovat ve stavbě týmu mířícím za Stanley Cupem.“

Suter s Parisem ale nemusí smutnit. Nejen, že okusí chuť hokeje i na jiném místě, ale také jim bude dalších osm let přistávat na kontě 6,7 milionu dolarů. To není vůbec špatné.

Nedá se říct, že by tihle dva udělali málo. Během devíti let, které v Minnesotě strávili, byli s týmem v play off hned osmkrát.

Suter byl stálicí na modré čáře a stal se nejproduktivnějším obráncem v historii klubu. Parise drží jiný historický primát týmu, a sice nejvyšší číslo v kolonce průměru bodů na zápas.

„Chtěl bych Ryanovi a Zachovi poděkovat za práci, kterou tu za těch devět let odvedli. A to nejen na ledě, ale i mimo něj,“ dodal majitel Wild Craig Leipold. „Pro klub byli vzornými reprezentanty a dovedli nás ke spoustě vítězství. Do budoucna jim přeji jen to nejlepší.“

