Konec jedné éry v Minnesotě. Norský šikula míří na trh volných hráčů

1. července 9:00David Zlomek
Minnesota Wild opouští po sedmi sezonách klíčový veterán. Podle informací, které v úterý přinesl Pierre LeBrun z webu The Athletic, jde osmatřicetiletý norský útočník Mats Zuccarello otestovat trh volných hráčů. „Není to překvapení, jde oficiálně na trh,“ uvedl přesně LeBrun.
Zuccarello, který na začátku příštího tréninkového kempu oslaví 39. narozeniny, si v uplynulém ročníku připsal 54 bodů (z toho 39 asistencí) v 59 zápasech. Jeho bodové tempo by v plné 82zápasové sezoně stačilo na 75 bodů. Během jízdy Wild v play-off pak rodák z Osla přidal dalších devět bodů v osmi duelech. Pro tým, který ho získá, sice nebude představovat zátěž na dlouhé roky, ale zájemci si musí připravit dostatek místa pod platovým stropem, aby se do něj vešel.
V Minnesotě plnil ideální roli producenta bodů a zároveň lídra pro mladší hráče na soupisce. Jako parťák Kirilla Kaprizova měl na ruskou hvězdu obrovský pozitivní vliv. Generální manažer Wild Bill Guerin se netajil tím, že by ho rád udržel, ale otázkou bylo, zda by veterán přistoupil na krátkodobou smlouvu s menšími garantovanými penězi nebo na kontrakt založený na bonusech. Jelikož ale ve středu vstupuje v platnost Kaprizovova obří smlouva a do týmu se na další rok vrací Bobby Brink, na Zuccarella už zkrátka nezbylo místo.
Jeden z pouhých devíti Norů v historii NHL má za sebou nesmírně bohatou kariéru. Po osmi a půl sezonách v New York Rangers, kde se stal vůbec prvním Norem ve finále Stanley Cupu, byl v roce 2019 vyměněn do Dallasu a následně zakotvil v Minnesotě, kde strávil posledních sedm ročníků.
Jeho působení u Wild se zapsalo do historie klubu. Zuccarello se díky své tvořivosti stal nejrychlejším hráčem v dějinách Minnesoty, který dosáhl na 200 asistencí. Potřeboval na to pouhých 330 zápasů, čímž o 70 utkání překonal Mikka Koiva. Během šestnácti let v NHL nasbíral celkem 744 bodů v 963 zápasech.
Vzhledem ke svému věku se očekává, že Zuccarello bude chtít podepsat s týmem, který útočí na Stanley Cup. Ideální destinací by mohl být třeba divizní rival z Colorada, jenž výrazně oslabil svou hloubku sestavy. Po odchodech Valerije Ničuškina, Jacka Druryho a Logana O'Connora by zkušený křídelník mohl do týmu Joea Sakica skvěle zapadnout.