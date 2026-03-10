Konec jedné éry v hlavním městě. Z party šampionů zbyli už jen Ovečkin s Wilsonem

9. března 14:00David Zlomek
Uzávěrka přestupů v roce 2026 potvrdila to, o čem se v zámoří už nějakou dobu šuškalo. Washington Capitals se nacházejí v hluboké transformaci a pro sentiment už v hlavním městě nezbylo místo.
Vedení klubu se rozloučilo se dvěma obrovskými stálicemi organizace, když vyměnilo klubovou legendu Johna Carlsona do Anaheimu Ducks a dlouholetého dříče Nica Dowda do Vegas Golden Knights za celkem čtyři draftové volby. Tento krok znamená symbolický konec úžasné éry, protože ze slavné soupisky, která v roce 2018 vybojovala Stanley Cup, zbyli v kádru už jen Alex Ovečkin a Tom Wilson. Vzhledem k tomu, že Ovečkinova budoucnost po této sezoně zůstává silně nejistá, musel generální manažer Chris Patrick čelit nepříjemným otázkám ohledně celkového směřování.
Šéf v křesle generálního manažera si ale stál pevně za svým a složitá rozhodnutí hájil nutností omladit kádr. „Carlson a Dowd jsou skvělí hráči a tam, kam odešli, odvedou parádní práci, ale taky už jim je přes pětatřicet,“ řekl Patrick. „V našem týmu začínají vystupovat do popředí někteří mladší kluci a v určitém bodě prostě musíte tu štafetu předat dál. Tohle nám umožnilo získat dobrá aktiva za hráče, kteří by za čtyři roky už v našem týmu reálně pravděpodobně nebyli, a my můžeme tato aktiva využít ke zlepšení toho, co tu máme teď.“
Zatímco v minulých letech se Capitals na uzávěrce zbavovali spíše hráčů na okraji sestavy s končícími smlouvami, letos řízli do živého. Carlson strávil v klubu celých sedmnáct let a očekávalo se, že v něm ukončí kariéru, zatímco Dowd loni podepsal novou dvouletou smlouvu.
I proto Patrick cítil potřebu vyslat jasný vzkaz fanouškům, kteří jsou zvyklí na ty nejvyšší standardy a od roku 2005 chyběli v play-off pouze čtyřikrát. „Můj vzkaz fanouškům zní, že naším cílem je mít tady každý rok tým kalibru pro play-off a pro boj o Stanley Cup. O to se snažíme. Vyjde to každý rok? Ne. Ale naším cílem je poslat každý rok na led ten nejlepší možný tým. Takže se musíme rozhodovat na základě toho,“ vysvětlil Patrick. „Někdy je to obrovská zábava, protože posíláte pryč volby v prvním kole za nejžhavější zboží na trhu, a někdy je to brutální, protože musíte vyměnit kluky, kteří jsou obrovskou součástí vaší organizace, abyste získali nějaká aktiva a mohli to za dva roky udělat znovu.“
Oběť klubových ikon by ale měla přinést ovoce v blízké budoucnosti. Capitals nyní disponují obrovským draftovým kapitálem, když mají k dispozici mimo jiné tři volby v prvním kole pro nadcházející dva drafty. K tomu se navíc přidává luxusní prostor pod platovým stropem, který se pro příští rok odhaduje na 36,6 milionu dolarů. Sám Patrick ale přiznává, že trh s volnými hráči bude letos v létě hodně chudý. „Potřebujeme přivést dobré hráče. Spousta dobrých hráčů letos se svými týmy prodloužila smlouvy. Trh s volnými hráči už je pro léto dost prořídlý. Takže to budete muset udělat jinak, a to znamená mít kapitál na výměny. Teď máme volby v draftu, abychom byli flexibilní a mohli něco takového udělat, pokud se něco naskytne. Abychom byli příští rok tam, kde chceme být, musíme se v létě pokusit přivést dobré hráče,“ dodal.
O to se ostatně Washington pokoušel už letos, když měl podle zákulisních informací spadeno na Quinna Hughese nebo Artěmije Panarina, ale ani v jednom případě neuspěl.