Konec jedné éry? Stamkos je blízko odchodu z Tampy

Steven Stamkos by se měl rozloučit s Tampou Bay. Dle slov svého agenta by měl v podělí 1. července vyzkoušet trh s volnými hráči a hledat si uplatnění v jiném týmu NHL. Kde nakonec Kanaďan s více než tisícovkou odehraných duelů zakotví?

Kanadský útočník je s organizací Tampy svázán již od roku 2008. Tehdy si jej Bolts vybrali během draftu z první pozice. Do NHL naskočil hned na podzim roku 2008 a už v průběhu nováčkovské sezóny ukazoval, že jednou bude lídrem.

V následující sezóně už atakoval magickou stovku v kanadském bodování, od překonání tohoto milníku jej dělilo pouhých pět bodů. Nastřílel však 51 gólů, díky kterým získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce soutěže, podělil se o ni se Sidneym Crosbym.

Od té doby se mnoho změnilo. V NHL stihl odehrát už přes 1 000 zápasů, dalších 128 přidal v play off. Několikrát se účastnil All-Star víkendu. Získal na svůj dres kapitánské „C“ a dvakrát zvedl nad hlavu slavný Stanley Cup. Je lídrem historických tabulek Tampy Bay v mnoha kategoriích. Má nejvíce odehraných zápasů, gólů, bodů, gólů v rovnovážném stavu, přesilovkových bodů i gólů, gólů v prodloužení, vítězných gólů a počtu střel. Zdá se však, že jedna sága, která v Tampě trvala 16 sezón, pomalu míří ke svému konci.

Vyjednávání o novém kontraktu s Tampou nesměřuje ideálním směrem, to ostatně naznačil i Stamkosův agent Don Meehan, který jasně sdělil: „1. července bude nechráněným volným hráčem.“

Situaci přiblížil generální manažer Julien BriseBois. „Pokud bychom se v tuto chvíli dohodli, rádi bychom rozeslali tiskovou zprávu, v níž bychom tuto dohodu oznámili. Takže jak tu teď stojíme, zatím jsme nebyli schopni dosáhnout dohody. Nevím, se vůbec dohodneme. Ale včera jsme se znovu sešli se Stevenovými agenty. Obě strany mají stále zájem na uzavření dohody, ale zatím jsme se nedokázali dohodnout na podmínkách, které by vyhovovaly oběma stranám.“

Čtyřiatřicetiletý hráč, který 29. června 2016 podepsal osmiletou smlouvu na 68 milionů dolarů, se v pondělí stane s největší pravděpodobností nechráněným volným hráčem. Už během sezóny si povzdychl nad nekomunikací ze strany Lightning: „Abych byl upřímný, byl jsem zklamaný, že se o tom nemluví. Žádné rozhovory neproběhly. I na konci loňského ročníku jsem prohlásil, že bych rád prodloužil a hrál tady a dokončil kariéru, ale to není v mých silách. Sám si smlouvu napsat nemůžu.“

V uplynulém ročníku vsítil 40 branek. Kde by Tampa hledala náhradu? „Pracujeme na různých plánech s různými variabilními scénáři možných výměn, možných podpisů s volnými hráči. Nejde jen o zaplnění jedné díry, ale o vybudování co nejlepšího týmu. Takže se na to díváme spíše z komplexního hlediska a snažíme se vybudovat co nejlepší tým, abychom byli v příští sezóně a v dalších letech co nejvíce konkurenceschopní,“ popsal generální manažer.

