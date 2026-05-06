Konec hledání, začátek revoluce. Chayka pro Toronto vybral překvapivého lídra

18. června 8:25David Zlomek
Nekonečné spekulace jsou u konce, ale jméno vítěze nečekal absolutně nikdo. Toronto Maple Leafs jmenovalo svého v pořadí již 41. hlavního trenéra v historii a stal se jím sedmapadesátiletý Jim Hiller. Generální manažer John Chayka přitom během uplynulých týdnů rozhodil sítě nevídaným způsobem. Nakonec však ukázal na muže, který naposledy vedl Los Angeles Kings.
„Byli jsme při hledání naprosto obezřetní a prověřili jsme opravdu každého. Během celého procesu ale začalo být velmi rychle jasné, že Jim nás svou přípravou, plánem a skvělou znalostí zdejšího trhu naprosto přesvědčil. Cítili jsme, že je z nich ze všech zkrátka tím nejlepším kandidátem,“ vysvětlil své zásadní rozhodnutí Chayka.
Nový lodivod přichází do hokejové mekky s jasnou a pro hráče nesmírně atraktivní filozofií, která má neúspěšné herní trápení z minulé zimy proměnit v nespoutanou radost. „Věřím, že ten největší vliv, jaký může trenér na mužstvo mít, je vedení jeho vnitřního ducha. Hokej musí být prostě zábava. Budeme se prezentovat stylem hry, pro který se hráči nadchnou a budou ho chtít hrát, což je podle mě to vůbec nejdůležitější,“ vyhlásil bezprostředně po svém jmenování Hiller.
Základem úspěchu však bude enormní nasazení. „Podle mého názoru je bruslení prvním článkem v řetězu. A když mluvím o bruslení, myslím tím pohyb nahoru, dolů, tam, rychle a hned stop. Znamená to dělat věci tak rychle a tvrdě, jak jen dokážete. Přesně takhle totiž poznáte, že vaše mužstvo a jeho vnitřní duch začínají skutečně růst,“ doplnil.
Z lavičky Los Angeles byl sice propuštěn letos prvního března, ale během 175 zápasů na střídačce Kings si dokázal udržet solidní šedesátiprocentní úspěšnost získaných bodů a dvakrát dovedl kalifornský kádr do play-off, kde pokaždé padl až s favorizovaným Edmontonem. Pro Toronto hovoří i fakt, že Hiller zdejší extrémně kritické prostředí velmi dobře zná, jelikož v letech 2015 až 2019 působil v organizaci jako asistent Mikea Babcocka a měl tehdy na starosti velmi úspěšné přesilovky.
Chayka s hlavním poradcem Matsem Sundinem proto před finálním podpisem konzultovali Hillerovo jméno i se samotnými lídry kabiny a zjišťovali si reference od masérů, trenérů i kohokoliv, kdo byl ochotný zvednout telefon. „Bylo naprosto zřejmé, že hráči, kteří kolem něj v minulosti působili, si ho jako člověka nesmírně váží. Cítili, že mu mohou stoprocentně věřit a že jim kryje záda. Viděli v něm kouče, který je oddaný tomu, aby z nich dostal ty nejlepší verze jich samotných, a že jeho přístup bude vždy zaměřený primárně na hráče. Chtěl z lidí zkrátka dostat maximum a vytvářel prostředí, které to v nich probouzelo,“ popsal klíčové vlastnosti nového šéfa střídačky Chayka.
Druhým obrovským plusem pro ambiciózní vedení Maple Leafs je Hillerův hluboký vztah k pokročilým hokejovým datům. Jako spoluzakladatel analytické společnosti TruPerformance totiž opírá svá rozhodnutí o tvrdá čísla, což Chaykovi, který vyžaduje, aby trenérský štáb fungoval jako prodloužená ruka managementu, imponuje.