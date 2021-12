Konec dlouhodobého spojení. Maurice už není trenérem Jets

Spojení Paul Maurice a Winnipeg Jets. To platilo necelých devět sezon, asi málokdo si dokázal představit na lavičce Tryskáčů někoho jiného, jenže tento scénář se nyní stává realitou. A Winnipeg už má za sebou i první utkání bez Mauriceho na lavičce.

Nečekané zprávy. Když v pátek oznámilo winnipežské vedení konec trenéra Paula Mariceho na lavičce, zaskočilo to nejednoho hokejového příznivce. Vždyť čtyřiapadesátiletý kouč u klubu působil už devátou sezonou.

Jenže teď nadešel čas, aby Jets převzal nový kormidelník. Maurice odstoupil na vlastní žádost, podle svých slov už neměl mužstvo kam posunout. Bylo to pouze jeho rozhodnutí.

„Tohle je dobrý tým a já jsem dobrý trenér. Někdy ale můžete mužstvo posunout jen na určitou úroveň. Někdy ten tým prostě potřebuje nový hlas. Nezanevřeli na mě, ale potřebují nový hlas. Teď je pro to správný čas a já to vím,“ emotivně komentoval Maurice své odstoupení z trenérské funkce.

Není jednoduché vyhodnotit ideální čas pro odstoupení z trenérského postu, navíc když máte podporu ve vedení. Nicméně právě to Maurice ctí a ostatní si jej za to váží. „Podle mě to byl nesobecký skutek. Miluje tuhle organizace, miluje město a tuto komunitu,“ prohlásil Mark Scheifele.

Jeho dočasným nástupcem bude asistent Dave Lowry. Generální manažer Kevin Cheveldayoff navíc potvrdil, že se situace nebude do konce tohoto ročníku měnit.

Uvidíme Mauriceho na střídačce jiného celku National Hockey League? Dosud trénoval Hartford, Carolinu, Toronto a zmíněný Winnipeg, bude ale mít zájem své portfolio rozšířit?

„Na tuhle otázku teď neznám odpověď. Musíte být ve svém nejlepším stavu, stejně jako sportovci. Jsem dost upřímný kritik svých výkonů, někdy až moc. Jediná možnost, jak bych se vrátil, je, pokud se budu cítit, že bych mohl být ještě lepší než dosud.“

Winnipeg už má za sebou první utkání bez kanadského lodivoda. Byť proti Washingtonu hned dvaačtyřicetkrát ohrozil branku Vítka Vaněčka, nezačal novou éru vítězně a s Capitals prohrál 2:5.

