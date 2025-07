Konec bez fanfár? V LA se může loučit největší ikona klubové historie

Anže Kopitar možná vstupuje do poslední kapitoly své bohaté kariéry. Ačkoli oficiálně nic nepotvrdil, podle dobře informovaného insidera Johna Hovena není v plánu, že by kapitán Los Angeles Kings podepsal novou smlouvu. „Kopitar pravděpodobně neprodlouží a odehraje svou poslední sezonu v NHL,“ uvedl Hoven na síti X.

Sedmatřicetiletý centr, který se stal synonymem klubu z Kalifornie, má za sebou úchvatnou bilanci: 440 gólů, 1278 bodů a 1454 odehraných zápasů, to vše v jediném dresu. Pomohl Kings ke dvěma Stanley Cupům, stal se kapitánem, lídrem a vzorem, který nikdy nepotřeboval být hlasitý.

Zda se s NHL rozloučí po sezoně 2025/26, zatím sám Kopitar veřejně neřekl. Ale situace kolem něj napovídá, že se k tomu všechno schyluje. „Ještě si to nechávám projít hlavou,“ zaznělo od něj už dříve během roku, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl zůstávat déle.

Los Angeles Kings prochází složitým obdobím. Poslední čtyři roky končili pokaždé v prvním kole play off a pokaždé na štítu Edmontonu. I proto se spekuluje o větší přestavbě týmu. Odchod klubové legendy by mohl být začátkem nové éry.

Kopitar má smlouvu ještě na nadcházející ročník, ale žádné náznaky o jejím prodloužení nepřicházejí.

Not expecting Kopitar to sign an extension of any sort. Enjoy his final season in the NHL.