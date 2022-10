Konec #68? Už nemám chuť a motivaci, přiznává Jágr

Jaromír Jágr už si možná další extraligové utkání nikdy nezahraje. Největší legenda českého hokeje v rozhovoru pro ČTK a deník Sport naznačila, že v padesáti letech zvažuje konec profesionální kariéry.

„Můj návrat do sestavy se určitě neblíží, vůbec. Abych byl upřímný, ani nemám chuť," cituje Jágra web sport.cz. „Musel bych toho hodně obětovat: stravou, regenerací, tréninkem..."

Jágr loni vytvořil všemožné rekordy Tipsport extraligy, i po 50. narozeninách stále patřil ke kladenským tahounům. Aktuálně se však coby majitel plně soustředí na řízení klubu, k tomu pomáhá trenérům přímo na střídačce.

A i proto, že se Kladnu daří a drží se ve středu tabulky, nevidí důvod, proč by se měl ještě vracet zpátky na led. Původně přitom plánoval, že se během podzimu pokusí dostat do formy, aby v prosinci zase mohl naskočit do zápasů.

Teď se ale, zdá se, jedna mimořádně úspěšná a dlouhá etapa českého hokeje chýlí ke konci.

„Jedině bych se asi musel přinutit jít hrát, kdyby se měl ještě konat Winter Classic."

„Jedině bych se asi musel přinutit jít hrát, kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky," potvrdil Jágr v rozhovoru pro ČTK a deník Sport.

Naráží tím na dlouho plánovanou akci ve Špindlerově Mlýně, kterou dvakrát zhatil covid. Před letošní sezonou Jágr avizoval, že by se měl zápas pod otevřeným nebem koncem roku odehrát v Praze, o akci ale zatím žádné bližší informace nejsou.

„Uvidím, jak to dopadne s Winter Classic. Třeba mě to nakopne, vážně nevím," nevylučuje Jágr. „Třeba loni jsem měl ale pocit, že po hokejové stránce můžu klukům pomoci, cítil jsem odpovědnost po té sportovní stránce. Teď to necítím. Teď vím, že i kdybych dělal maximum, nevešel bych se ani do čtyř lajn."

Share on Google+