Končící kontrakty hráčů New Jersey? Hodně těžká maturita pro vedení Devils!

Zatím je vše v růžových barvách. New Jersey stíhá Boston na čele konference a nebýt kontroverzního zápasu s Torontem, nebylo by co řešit. Tým je na vlně a konečně vše zapadlo do svých kolejí. Máme tu ale pomalu přicházející problém. Když se podíváte na množství končících kontraktů a platový strop, zjistíte, že co bylo dnes, nemusí být zítra.

Kam tím míříme? Devils mají konečně snový tým. Už dříve byly od Ďáblů očekávány velké věci, ale bohužel nikdy nebyly predikce naplněny. Teď jede vše jako po drátkách a nebe vypadá bez mráčků. Po sezoně, ať dopadne jakkoliv, přijdou starosti všedního dne.

Když nebudeme počítat brankáře, tak hned jedenáctce hráčů vyprší jejich smlouvy! A všichni víme, že už teď je New Jersey velmi natěsno u platového stropu a snaží se na první dobrou ukořistit stříbrný grál. Příště už by totiž s největší pravděpodobností nemuselo být v takové síle, jelikož udržet nynější kádr je prakticky nemožné.

Když pomineme brankoviště, kde má smlouvu ještě na následující dvě sezony Vítek Vaněček, tak se dostaneme k defenzivnímu valu. Tam skončí smlouva Ryanu Gravesovi a Damonu Seversonovi. Zde by to nemuselo být tak horké, ale hráči jdou do věku, kdy si budou moci vyzkoušet volný trh. Pochopitelně budou tedy vyžadovat co nejdelší kontrakty. Uvidíme tedy, jestli na ně zbydou peníze a hlavně, zdali bude vedení ochotno nabídnout delší kontrakty. Samozřejmě, je možný i scénář, že bude některý z hráčů bažit po týmovém úspěchu a toto nebude muset platit. Nikdy však nevíte, kdy přijde zranění a každý chce být většinou zajištěn na co nejdelší dobu. Tak to v této branži prostě chodí.

Kde ale číhá největší problém, to je současná smrtící zbraň Devils. Ano, vaše myšlenky se ubírají správným směrem, jde o útok. Tady skončí pakt hned devítce hokejistů, tedy vlastně třem formacím. Začněme chronologicky od nejstarších.

Nový kontrakt budou muset pro další ročníky podškrábnout jednatřicetiletí kanonýři Tomáš Tatar s Erikem Haulou. Tedy členové prvního a druhého útoku. V jejich věku půjdou samozřejmě hlavně po délce smlouvy jako v minulém případě. Stejně to udělal i Ondřej Palát, který Devils před sezonou posílil. Jistě budou chtít oba přidat na výplatních páskách, i když Haula zatím nenaplňuje produktivitu, na kterou byl zvyklý v Bostonu. Statistikou půl bodu na zápas se pyšní sedmadvacetiletý Miles Wood. Ten se také zdatně hlásí o novou smlouvu.

No a pak je tu pětice hokejistů, která oslavila čtyřiadvacáté narozeniny a vyhlíží po odehrání letošního ročníku NHL životní gáži. Když začneme odzadu, tak kromě Wooda patří do skvěle sehrané čtvrté formace i Michael McLeod a Nathan Bastian. Pokud budou pokračovat ve svých nadstandardních výkonech, tak je navýšení rozhodně nemine. Ale kde na to všechno vzít, když už se teď sotva vejdou Devils pod strop? A to ještě nejsme u jádra problému...

Společnou řeč bude muset vedení najít i s Jesperem Boqvistem, Jesperem Brattem a Jegorem Šarangovičem. U prvního jmenovaného to asi nebude tak složité, ale pro následující dva jmenované už se bude muset sáhnout hluboko do kapsy. Ale v kapse už toho asi moc nezbyde. Když se na to podíváme zpětně, tak by možná bylo lepší, kdyby Tom Fitzgerald nabídl Jesperu Brattovi rovnou vyšší smlouvu na více let, aby si alespoň tu největší šichtu odškrtl a neoddálil problém pouze o rok. Samozřejmě, že by musel někoho poslat o dům dál, aby získal finance, ale to už k byznysu prostě patří. On se však rozhodl tým nechat co nejsilnější a pokusit se o spanilou jízdu za Stanley Cupem.

A kruh nám uzavře Fabian Zetterlund, který stejně jako jeho kolegové chytil neuvěřitelnou formu a samozřejmě také nebude pod smlouvou. Generální manažer Devils už by si tedy teď mohl do deníčku psát priority, jelikož udržet všechny v jednom dresu bude pravděpodobně nadlidský úkol. Samozřejmě, že by si to fanoušci moc přáli, ale pravidla jsou neúprosná. Jak si tedy s touto čím dál více se blížící šlamastikou Ďáblové poradí? Moudřejší budeme v létě. Každopádně bude velmi zajímavé sledovat, jak vše dopadne.

