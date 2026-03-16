Komu předá Trotz žezlo? V Nashvillu se začínají řadit kandidáti

4. dubna 10:00David Zlomek
V Nashvillu se trochu v tichosti rozhořel souboj o křeslo generálního manažera. Barry Trotz, který před dvěma měsíci ohlásil svůj záměr odstoupit z této pozice, hodlá svůj tým zanechat v těch nejlepších rukou.
Podle insidera Elliottea Friedmana z podcastu 32 Thoughts se Nashville už pravděpodobně nachází ve fázi osobních pohovorů, nebo k nim má minimálně velmi blízko. Organizace má oproti konkurenci značný náskok, protože Trotz oznámil svůj odchod s dostatečným předstihem, což klubu umožnilo provést důkladný průzkum trhu.
Na seznamu kandidátů, kteří postoupili do dalšího kola, figuruje pětice mužů s velmi rozdílnými zkušenostmi. Mezi hlavní favority patří Brett Peterson, který momentálně působí jako asistent GM na Floridě a čeká ho role generálního manažera amerického výběru na nadcházejícím mistrovství světa.
Dalším vážným kandidátem je Bill Scott z Edmontonu, který je v lize považován za jednoho z nejlepších expertů na správu platového stropu. Scott působí u Oilers od roku 2010 a prošel si funkcemi od šéfa farmy až po asistenta generálního manažera. Z Dallasu se o post uchází Scott White, veterán, který v organizaci Stars působí už od sezony 2005/06 a má obrovské zkušenosti s řízením farmářských týmů v AHL. Interní kontinuitu pak představuje Jeff Kealty, který v Nashvillu pracuje neuvěřitelných 25 let a jako současný asistent GM zná každý detail fungování Predators.
Nejvíce rozruchu však vyvolává jméno Johna Chayky. Bývalý šéf Arizony, který se v roce 2016 stal nejmladším generálním manažerem historie, je známý svým extrémním důrazem na data a analytiku. Přestože z NHL odešel za kontroverzních okolností v roce 2020 těsně před startem play-off, Nashville ho evidentně považuje za vizionáře, který by mohl týmu dodat moderní rozměr. U něj se ale také spekuluje o zájmu Toronta.
Barry Trotz hodlá ve své funkci zůstat, dokud nebude vybrán jeho nástupce, což dává Predators luxus času. Do draftu zbývají více než dva měsíce a cílem je mít nového šéfa hokejových operací potvrzeného ideálně do konce května.