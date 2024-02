Komplikace v boji o play-off. Los Angeles přišlo o elitního beka

Fanoušci Los Angeles s obavami vyčkávali, jak se vyvine situace kolem Mikeyho Andersona, jenž nedohrál čtvrteční utkání proti Nashvillu. Zprávy z tábora Kings je přitom nikterak nepotěšily. Druhý nejvytíženější hráč týmu bude chybět několik týdnů, což je velká komplikace pro vrcholící boje o postup do play-off.

Los Angeles od začátku sezony opírá své výkony především o obranu. Oproti minulému ročníku totiž útočníkům Kings poněkud zvlhnul střelecký prach. Zatímco loni se LA prezentovalo úderným útokem schopným soupeře zkrátka ustřílet, v sezoně 2023/24 muselo změnit taktiku a prezentuje se pevnou defenzivou. Ostatně, v lize inkasovali méně gólů pouze ve Winnipegu, na Floridě a v Pittsburghu.

Lví podíl na tom má čtyřiadvacetiletý Mikey Anderson, jenž nastupuje v elitní obranné dvojici vedle Drewa Doughtyho. Rodák z Roseville v Minnesotě, jenž loni v únoru podepsal osmiletý kontrakt v hodnotě 33 milionů dolarů, má druhou nejvyšší minutáž z celého týmu a hned 14 kladných bodů v hodnocení účasti na ledě.

Jenže v několika příštích týdnech se Los Angeles, které je v Západní konferenci na sedmém místě, bude muset bez Andersona obejít. Na vině je zranění v horní polovině těla, kvůli němuž nedohrál čtvrteční utkání proti Nashvillu.

Prozatímní trenér Jim Hiller uvedl, že k nahrazení Andersona bude zapotřebí kolektivního úsilí celého týmu. „Do hry toho přináší tolik,“ posteskl si Hiller. „Je to vůdčí osobnost a má skvělý charakter. To jsou věci, kterých si v týmu a v šatně opravdu ceníme a které možná nejsou na ledě tolik vidět.“

„Na ledě poctivě pracuje, blokuje střely, dělá nejrůznější drobnosti a odvádí tu špinavou práci, která někdy zůstává bez povšimnutí. Bude nám chybět v mnoha oblastech,“ upozornil Hiller.

Andersona prozatím nahradil v prvním páru Matt Roy, který nastoupil vedle Doughtyho v utkání proti Anaheimu. Původně to přitom vypadalo, že by jeho místo měl zaujmout Vladislav Gavrikov, ten však nakonec skončil v druhé obranné dvojici s Brandtem Clarkem. Dá se ale očekávat, že Jim Hiller bude s defenzivními páry experimentovat, aby našel ideální složení obrany, než se zraněný Anderson vrátí do hry.

„Někdo bude muset jeho minuty převzít. Ať už to bude kdokoli, tak si jsem jistý, že odvede dobrou práci,“ upozornil kouč týmu, jenž věří, že se Anderson stihne vrátit v průběhu března a ještě pomůže Králům postoupit do bojů o Stanley Cup.

