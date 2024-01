Komplikace pro Vegas. Eichel musel na operaci, na týdny je mimo

Vegas Golden Knights nejsou v základní části nikterak dominantní, v posledních týdnech střídají výhry s prohrami a v konferenci jsou pátí. Nicméně k lepším výsledkům jim nepomůže Jack Eichel, který bude v rádu týdnů mimo hru.

Eichel je navíc po operaci v dolní části těla. Americký útočník vynechal poslední dva zápasy poté, co se zranil ve čtvrtečním utkání proti Bostonu Bruins. A chybět tedy bude i dál.

"Nějakou dobu bude chybět," řekl v sobotu trenér Vegas Bruce Cassidy. "Ale nevím, jak dlouho. Samozřejmě to není dobrá zpráva pro nás ani pro Jacka. Ale uvidíme, jak se to vyvine."

Elliotte Friedman během svého posledního dílu podcastu 32 Thoughts poznamenal, že nedávné zranění Jacka Eichela dělá lidem v organizaci starosti.

"Lidé v klubu jsou nervózní. Myslím, že to je nejlepší způsob, jak to říct. Nerad přeceňuji něco, co neznám, ale myslím, že nervózní je to správné slovo. Dokud nebudete s jistotou vědět, jaký je rozsah a dopady, lidé jsou nervózní,“ popisoval novinář situaci.

Není se co divit, Eichelova zdravotní stránka není ničím, co by se mělo přejít bez povšimnutí.

Eichel sice ve čtvrtek opustil zápas, ale vrátil se do hry a později skóroval. S 19 góly vede tabulku střelců Golden Knights a se 44 body ve 42 zápasech této sezony se dělí o vedení s Markem Stonem.

V minulé sezoně vedl Eichel v 67 zápasech základní části Vegas s 66 body (27 gólů a 39 asistencí) a v play off vyhrál bodování s 26 body (6 gólů a 20 asistencí) ve 22 zápasech a pomohl Golden Knights vyhrát Stanley Cup.

Kdyby se prokázalo, že zranění má větší rozsah, dá se čekat, že Eichel bude podržet na listině dlouhodobě zraněných tak, aby Vegas mohlo přivést dražší posilu do play off.

