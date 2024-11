Komplikace pro Toronto. Matthews musel na léčení do Německa

Brad Treliving, generální manažer Toronta Maple Leafs, v úterý prozradil, že Auston Matthews odjel do Německa, aby se léčil se svým záhadným zraněním. Nicméně šéf kanadského klubu prý není znepokojen zámořskou cestou své superhvězdy.

„Nesnažili jsme se být se všemi těmi věcmi záhadní,“ řekl Treliving pro TSN. „Říkali jsme, že to bylo zranění, které ho omezovalo v rámci dnů, protože to tak bylo. Spolu s naším týmovým lékařem odletěl do Německa k doktorovi, kterého využíval v minulosti. Spíše pro celkovou prohlídku, ale také aby mu pomohl s něčím konkrétním. Není to znepokojující."

Dodal, že Matthewsův výlet byl částečně možný díky odlehčenému programu Maple Leafs. Toronto hrálo naposledy v sobotu a další dva zápasy ho čekají ve středu a v neděli. Matthews vynechal posledních šest zápasů se zraněním v horní části těla.

Treliving pochopitelně nechtěl nic prozradit, když byl požádán o podrobnosti týkající se sniperova onemocnění, i když poznamenal, že Matthews pokračoval ve své pravidelné práci mimo led.

„Chráním naše hráče,“ řekl. „Chceme se podělit o co nejvíce informací, ale cokoliv, co by mohlo hráče ohrozit, to neudělám. Neexistuje žádný chirurgický zákrok. Žádné takové spekulace se nestýkají s pravdou. Dostáváme se do fáze, kdy to pomalu můžeme začít házet za hlavu.“

Existuje možnost, že by se Matthews mohl vrátit již v neděli proti Utahu, ale Treliving řekl, že bude vhodnější zaměřit se na návrat během floridského tripu, který začíná 27. listopadu.

Hlavní trenér Toronta Craig Berube také zdůraznil, že v Matthewsově rekonvalescenci nenastaly žádné komplikace.

Centr Leafs původně utrpěl zranění během tréninkového kempu. Začátek sezony se mu příliš nevydařil, ve 13 zápasech vstřelil pět branek a zaznamenal 11 bodů. Toronto při jeho absenci ale netrpí, má bilanci 5-1.

