Komplikace pro Tampu. Vasilevskij je na dva měsíce mimo hru

Velká komplikace pro Tampu Bay se objevila až těsně před začátkem sezony. Její největší opora a brankařská stálice Andrej Vaslijevskij by měl být mimo zhruba deset týdnů poté, co musel podstoupit operaci zad. Problémem byla bederní ploténka.

"Podle mých informací by se nemělo jednat o žádné dlouhodobé problémy," uklidnil ale fanoušky generální manažer Lightning Julien BriseBois. "Očekáváme, že se plně zotaví a bude zase jako dřív."

BriseBois uvedl, že Vasilevskij dostal injekci, která měla řešit problém se zády. První den kempu byl však Vasilevskij po opětovném zhoršení zranění odejit z ledu. Během kempu dostal druhou injekci a absolvoval několikadenní léčbu.

"Pomohlo to, ale úplně to problém nevyřešilo," dodal BriseBois. "Lékařský názor byl takový, že by neměl v tréninku pokračovat a podstoupit operaci. To byl jediný způsob, jak se z toho plně dostat."

Lightning zahájí základní část 10. října proti Nashvillu. Ten se ale ruského brankáře určitě týkat nebude. S návratem se počítá na půlku prosince.

"Samozřejmě ho nikdo nenahradí, je to nejlepší brankář na světě," řekl BriseBois.

Lightning mají na soupisce pro tréninkový kemp další tři brankáře: Jonase Johanssona, Matta Tompkinse a Huga Alnefelta. Nicméně Johansson je jediný, který z nich někdy nastoupil k zápasu NHL.

"Ještě nás čeká pět přípravných zápasů, takže čas nám dává příležitost, abychom našim brankářům umožnili několik tréninků a zápasů, abychom se s nimi ještě lépe seznámili a aby se oni lépe seznámili s hráči, kteří hrají před nimi, aby dokázali číst hru, předvídat a podávat výkony na vysoké úrovni," dodal BriseBois.

Johansson odehrál v NHL 35 zápasů za Colorado, Floridu a Buffalo a má nepříliš lichotivou bilanci s průměrem 3,32 gólů na zápas a úspěšností zákroků pod 89 %.

BriseBois řekl, že plánem je pokračovat s brankáři, kteří jsou na soupisce, ale nevyloučil také výměnu.

"Myslíme si, že brankáři, které máme, jsou schopni odvést práci a jsou schopni nést zátěž," řekl. "Ale zároveň to neznamená, že nebudeme zkoumat jiné možnosti."

Hojně se začíná skloňovat jméno Brian Elliott. Přivést ho zpět by dávalo smysl. Poslední dvě sezony strávil jako Vasilevského náhradník, takže je obeznámen s obranným systémem Lightning, kabinou i prostředím týmu. Navíc je bez smlouvy a předpokládá se, že by podepsal za minimum peněz.

