Komplikace pro Maple Leafs. Murray musel odstoupit po tvrdé srážce

Týmy, které mají jistotu play off, mají na konci základní části jediný cíl. Jít do vyřazovacích bojů s plnou sestavou, tedy nemít žádné zraněné. Tento týden rozhodně uvidíme, jak některé hvězdy budou sedět na tribuně. Maple Leafs budou ale přesně tento problém řešit, zranil se totiž gólman Matt Murray.

Dalo by se namítnout, že jedničkou je skvěle chytající Ilja Samsonov, nicméně zranění druhého gólmana je přesně něco, co před play off nechcete řešit.

Může za to nešťastná náhoda. Po vhazování v pásmu Toronta se útočník Red Wings Lucas Raymond snažil dohnat obránce Timothyho Liljegrena. Raymond přitom uklouzl, vjel do Murrayho brankoviště a zezadu srazil torontského gólmana k zemi.

Nebylo to nic chtěného, Raymond se také potom hned omluvil. Nicméně bylo pozdě. Murray se po šestnácti minutách hry musel sbalit a odjel z ledu.

O moc víc se toho ale neví, což rozhodně zneklidňuje nejednoho fanouška.

Murray byl hned poté vyšetřen kvůli možnému otřesu mozku, ale výsledek vyšetření ani žádné další podrobnosti trenér Sheldon Keefe neosvětlil. Řekl jen, že jeho gólman odstoupil ze zápasu preventivně.

„Nedívá se na to dobře. Snad bude v pořádku,“ doufá kapitán týmu John Tavares.

Spoluhráčům to bylo velmi líto, a to i proto, že se nejedná o první zdravotní lapálii, kterou si v této sezoně musí Murray projít.

„Jsem z toho smutný, je to pro něj i nás těžké. Je to snad jeho třetí zranění. Ještě o tom nic nevíme, ale už jen to, že to musíme řešit, je smutné,“ pokrčil rameny jeho kolega Samsonov.

Pokud by se Murrayho absence opravdu protáhla, na místo dvojky by zamířil jeden z dvojice Erik Kaällgren a Joseph Woll. Oba už v této sezoně za Maple Leafs chytali, oba víceméně uspěli.

