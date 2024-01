Komplikace pro Flyers. Hart opouští tým na neurčito

Philadelphii zatím sezona jde nad očekávání. Má sice tři prohry za sebou, ale také předtím pětizápasovou šňůru výher. Nyní se ale naskytla nepříjemná komplikace. Tým totiž uvolnil brankářskou jedničku Cartera Harta na neurčito, jeho problémy nespecifikoval.

Carter Hart z osobních důvodů požádal o volno, nikdo ale neví proč. „Klub v tuto chvíli nebude mít žádné další komentáře,“ uvedl generální manažer Daniel Briere v prohlášení.

Pětadvacetiletý brankář má v této sezóně bilanci 12-9-3 s průměrem 2,80 gólu na zápas, úspěšností zákroků 90,6 % a jedním čistým kontem.

Hart, jenž se střídal se Samuelem Erssonem, naposledy nastoupil 20. ledna, kdy si připsal 10 zákroků z 15 střel, než ho ve třetí třetině utkání s Coloradem nahradil právě Ersson.

„Prostě si dělám to svoje,“ prohodil Ersson po úterním zápase. „Jak jsem říkal celý ročník, jsem připraven, kdykoli se řekne mé jméno, abych šel hrát. To je vše, na co mohu myslet.“

Situaci by měl pomoci uklidnit Cal Petersen, který byl povolán z farmářského Lehigh Valley.

Hart byl v posledních sezonách podroben kritice, jednoduše neplnil očekávání, která do něj byla vkládána. V této sezoně však tým několikrát podržel a ukázal, že může být právoplatnou jedničkou, i když čísla ještě jsou od ideálu daleko.

Jedničkou se teď stává právě Ersson, který předvádí spolehlivé výkony. „Situaci nebudu komentovat, ale Sammymu samozřejmě plně důvěřujeme,“ řekl útočník Flyers Morgan Frost. „Letos chytá opravdu dobře.“

Není to poprvé, co v této sezoně Hart chybí. Trápilo ho zranění zad i žaludeční problémy. Tentokrát se ale objevily spekulace, jestli náhodou Hartovo rozhodnutí nesouvisí s žalobou podanou na členy Hockey Canada v roce 2022. V ní se objevila obvinění, že někteří členové týmu, tedy možná i Hart, sexuálně napadli mladou ženu.

Aby toho nebylo pro Flyers málo, Owen Tippett, hvězda posledních dnů, byl umístěn na listinu zraněných.

