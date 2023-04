Komplikace pro Bruins. Bergeronovi se nedaří vyléčit zranění

Tým Bostonu obchází viróza, ta se před prvním zápasem nevyhnula ani Patricovi Bergeronovi. Zatímco viróza zmizela, objevilo se zranění, a tak trenéři před druhým zápasem proti Floridě potvrdili, že kapitán týmu nebude hrát ani dnes.

„Je těžké ho udržet mimo sestavu. Je to velký profesionál,“ řekl trenér Montgomery. „Každý samozřejmě ví, že chce být v sestavě, ale skvělá věc na něm je, že nemá problém dát stranou své osobní pocity. I to vypovídá o jeho vůdcovských kvalitách.“

Kapitán Bruins před středečním ranním rozbruslením Bostonu bruslil sám, ale po neúčasti v prvním utkání, které Boston vyhrál 3:1, vynechá i druhý zápas v řadě.

„Je to samozřejmě člověk, kterého nedokážeme nahradit na ledě ani mimo něj, teď je to na nás všech“ dodal útočník Brad Marchand. „Play off je emočně náročné a hodně se v něm střídá momentum, takže čím víc to dokážeme na střídačce tak nějak kontrolovat a pomáhat si navzájem, tím líp.“

Útočník Jake DeBrusk uvedl, že Bergeron byl v pondělí celý den v blízkosti týmu, což hráčům obrovsky pomohl.

„Byl s námi v šatně. Bylo to cítit,“ řekl DeBrusk. „Bylo na něm vidět, jak moc chce být na ledě. Nemůže se dočkat, až se vrátí do hry.“

Montomgery řekl, že Bergeronova absence v prvním zápase byla způsobena nemocí, která v posledních dnech prošla šatnou týmu. Bergerona na pozici centra první formace nahradil Pavel Zacha.

„Je to asi deset dní až dva týdny, co se to kolem nás točí,“ řekl Montgomery v úterý o záhadné viróze. „Jakmile to u někoho skončí, u druhého se to objeví... Třeba Jakub Lauko zhubl přes tři a půl kila.“

