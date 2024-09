Komplikace pro Blues. Krug jde na operaci a už teď má po sezoně

Vše nasvědčovalo tomu, že obránce St. Louis Blues Torey Krug nebude v blížící se sezoně k dispozici, a nyní je to oficiální. Klub v úterý oznámil, že Krugův levý kotník si vyžádá operaci, která ho vyřadí na pořádně dlouhou dobu.

V červenci Blues odhalili, že 33letý Krug se potýká s velkými problémy kotníku, které jsou kumulativním výsledkem zlomenin kostí, jež utrpěl během své kariéry. Uvedli, že bude šest až osm týdnů podstupovat rehabilitaci kotníku a poté bude znovu vyhodnoceno, zda bude nutná operace.

Nyní, když byl zákrok shledán nezbytným, Blues vědí, že se bez obránce budou muset obejít minimálně v příští sezoně. Jedná se o čtvrtý rok sedmileté smlouvy na 45,5 milionu dolarů, takže Krugovi budou po vynechání nadcházející sezony zbývat ještě dvě.

Řada posil do obrany v tomto létě naznačovala, že se na Krugovu absenci tým připravuje. Devětatřicetiletý obránce Ryan Suter podepsal smlouvu jen šest dní po oznámení Krugova stavu. Minulý měsíc pak Blues podepsali 23letého Philipa Broberga.

Brobergův příchod zvýšil počet obránců Blues s jednocestnými smlouvami v NHL na deset: Nick Leddy, Colton Parayko, Justin Faulk, Matt Kessel, Scott Perunovich, Pierre-Olivier Joseph, Tyler Tucker, Suter, Broberg a Krug.

Co to vlastně celé znamená? Mohlo by to znamenat konec Krugovy hráčské kariéry, a pokud ne, tak možná budou sečteny jeho dny v St. Louis.

Neexistuje žádná záruka, že operace povede k tomu, že se Krug v sezoně 2025/26 vrátí na led. Není také žádným tajemstvím, že Blues se snaží Kruga zbavit, a to nejen po neúspěšném pokusu o jeho výměnu do Philadelphie.

Obránce se odvolal na klauzuli o nevyměnitelnosti a dohodu zhatil, což vedlo k jeho návratu do St. Louis v minulé sezoně, kdy byl v týmu třetí v čase stráveném na ledě (21:58 na zápas) a nejlepší mezi obránci v bodování (39 bodů), ale také měl nejhorší týmové hodnocení minus 31 (12. nejhorší v lize).

