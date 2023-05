Kompletní změna v brankovišti? Hurricanes řeší dilema

Nebude to poprvé, co bude řešit Carolina brankoviště. Naposledy to bylo před pár lety, kdy to zvládla na výbornou. Teď končí smlouvy oběma gólmanům, kteří hráli hlavní roli. Frederik Andersen i Antti Raanta ale vyjádřili své přání vrátit se v příští sezoně do týmu Hurricanes.

Nebude to však lehké. Končící smlouvy spolu s vysokými platovými požadavky, to nebude pro vedení Caroliny lehký oříšek.

„Rozhodně chci zůstat, opravdu se mi tu líbí,“ řekl ale Andersen v pátek, dva dny poté, co Carolina podlehla Floridě ve finále konference. „Doufám, že se nám podaří dotáhnout to do konce. Roční smlouva, cokoliv, mám prostě zájem. Určitě je mojí prioritou být zpátky, ale uvidíme, kam se to bude celé ubírat.“

Andersen v této sezoně odchytal 34 zápasů základní části s průměrem 2,48 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,3 %. V devíti zápasech play off měl třiatřicetiletý gólman bilanci 5-3 s průměrem 1,83 a úspěšností zákroků 92,7 %.

Raanta měl ve 27 zápasech základní části průměr gólů na zápas 2,23 a úspěšnost zákroků 91 %. V šesti zápasech play off měl 34letý gólman bilanci 3-3.

„Být součástí tohoto týmu už dva roky a vidět, jak blízko jsme se letos dostali, to by se přece líbilo každému,“ řekl Raanta. „Letos jsem se cítil dobře. Myslím, že to byla celkem povedená sezona. Uvidíme, co se v létě stane. Je to něco, co se snadněji řekne, než udělá."

Zranění byla problémem obou brankářů. Andersen v této sezóně vynechal 29 zápasů základní části kvůli zranění a v minulé sezoně, kdy Hurricanes prohráli v sedmi zápasech druhého kola s Rangers, vynechal kvůli zranění dokonce celé play off.

Když však byli oba zdraví, patřili k nejlepším tandemům v NHL. V sezóně 2021/22 získali William M. Jennings Trophy, která se uděluje týmu, jehož brankáři inkasují v základní části nejméně gólů.

„S Anttim máme opravdu dobrý vztah, navzájem si pomáháme. Oba jsme prožili dva dobré roky a doufám, že jich bude víc,“ dodal Andersen.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+