Kolotoč s gólmany. Kdo si našel nové angažmá?

První den podpisů volných hráčů v NHL přináší bláznivý shon informací. Během prvních hodin poté, co se trh otevřel, si nový tým našlo hned několik gólmanů. Kromě Čechů Mrázka s Rittichem, o kterých jsme už informovali, změní působiště například Philipp Grubauer.

Philipp Grubauer, německý gólman, před pár týdny mocně naznačoval, že by rád zůstal v Coloradu. Když ale Avalanche podepsali svého kapitána Gabriela Landeskoga, bylo jasné, že na jedničku v brance nezbydou peníze.

Jeden z nejlepších gólmanů ligy se tak rozhodl pro Seattle Kraken. Na severozápadě USA Němec podepsal šestiletou smlouvu na 5,9 milionů dolarů ročně. Seattle tak díky tomuto podpisu překypuje kvalitními gólmany.

Nepřímo se příchod Grubauera dotýká i Vítka Vaněčka. Toho si v Seattlu vybrali při rozšiřovacím draftu, nicméně nyní pravděpodobně drží Černého Petra. Elliotte Friedman, renomovaný novinář, napsal, že by o Vaněčkovy služby opět stáli ve Washingtonu.

Brankoviště obměňují i v Carolině. Jak jsme informovali, Petr Mrázek míří do Toronta. Opačným směrem však putuje Frederik Andersen, který se s Hurricanes dohodl na dvouletém kontraktu zaručujícím 4,5 milionů dolarů ročně. Kromě něj si Canes na rok pořídili také Anttiho Raantu.

Mezi další podpisy, které stojí za pozornost, lze zařadit rozhodně příchod Jaroslava Haláka do Vancouveru. Slovenský gólman tam podepsal smlouvu také pouze na rok.

Angažmá si také rychle našli dva gólmani, kteří byli v úterý vykoupeni ve smlouvy. Martin Jones, kterého se zbavilo San Jose, bude nově hájit brankoviště Philadelphie. Braden Holtby si kariéru prodlouží v Dallasu.

Sharks nyní vkládají důvěru do Adina Hilla, jemuž bude dělat nově společnost James Reimer, jenž podepsal v Kalifornii na dva roky.

A nakonec jedna spekulace. Marc-André Fleury by si údajně velmi přál být vyměněn do Pittsburghu, a to kvůli své rodině, kterou nechce stěhovat do Chicaga. Fleuryho sága nabývá čím dál větších rozměrů.

