Koho ke Kaprizovovi? Wild prý hledají dalšího střelce

7. listopadu 10:00David Zlomek
Minnesota znovu hledá cestu, jak rozjet ofenzivu. Tým, který se po loňském zklamání snaží vrátit do rytmu, začal novou sezonu nejistě – bilance 5–7–3 a jedna z horších ofenziv v lize mluví jasně. Generální manažer Bill Guerin proto rozjel tradiční podzimní telefonní kolečko. Hledá posilu, která by mohla rozbít stagnující útok a přinést potřebnou jiskru.
Podle informací z několika zámořských zdrojů, včetně The Fourth Period a Daily Faceoff, se Guerin zaměřuje na křídlo do druhé nebo třetí formace, ideálně takového hráče, který zvládne více rolí. „Wild aktivně zjišťují situaci na trhu,“ potvrdil insider David Pagnotta . „Původně hledali hráče pro střed sestavy, který by mohl pomoci se sekundárním bodovým přínosem, ale poslední dny to vypadá, že se poohlížejí i po top-six křídle.“
Minnesota má díky volnému prostoru pod platovým stropem zhruba 4,4 milionu dolarů určitou manévrovací zónu. Na menší výměnu by to mohlo stačit i bez odchodu hráče z aktuální soupisky. Pokud by ale Guerin chtěl přivést jméno většího kalibru, bude muset obětovat část sestavy, nebo přemluvit partnera, aby část platu nového hráče převzal.
Zranění také sehrála svou roli. Mats Zuccarello a Nico Sturm chybí, a to je pro mužstvo, které i v plné síle nemá přebytek střelců, citelná ztráta. První lajna kolem Kaprizova a Rossiho se snaží táhnout tým, ale za nimi to v produktivitě drhne. Wild dávají v průměru 2,86 gólu na zápas, což na tým s ambicemi v Západní konferenci prostě nestačí.
Guerin šel loni do sezony s trpělivostí, když věřil, že mladí hráči dozrají, ale po slabším startu se ukazuje, že přirozený vývoj nemusí stačit. „Minnesota se bude dívat, co je na trhu,“ řekl Pagnotta. „Nejde jen o jméno, ale o typ hráče, který přinese energii, pohyb a nějaké góly.“
Fanoušci Wild si přitom zvykli, že jejich tým se do velkých přestaveb nepouští. Guerin raději doplňuje kádr rozumně, spíše přesné dílky než velké trháky. Tentokrát ale může být tlak silnější než obvykle.
