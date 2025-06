Koho do brány v klíčovém zápase? Ať vybereme kohokoliv, věříme mu, říká Knoblauch

Stuart Skinner, nebo Calvin Pickard? Edmonton se před šestým zápasem finále topí v nejistotě ohledně toho, kdo se postaví do branky. Trenér Kris Knoblauch nechce dělat unáhlené rozhodnutí. „To je konverzace s trenérem brankářů Dustinem Schwarzem, asistenty i generálním manažerem. Je třeba to společně zvážit. Není to jednoduché rozhodnutí. Máme dva gólmany, kteří už ukázali, že umí vyhrát zápasy. Ať zvolíme kohokoli, věříme, že máme šanci,“ řekl v neděli.

Knoblauch zatím oficiálně neoznámil, zda dá důvěru Stuartu Skinnerovi, který odchytal většinu play off, nebo Calvinu Pickardovi, jenž nastoupil do posledního zápasu. Jedno je však jasné – ať už bude v bráně kdokoli, bez podpory ze strany hráčů před sebou to stačit nebude.

„Nezáleží jen na tom, kdo bude chytat. Potřebujeme konečně zvládnout začátek zápasu,“ řekl Knoblauch. „Nemůžeme očekávat, že brankář bude zachraňovat každou situaci, zatímco my neuděláme nic dopředu.“

Florida vstřelila v posledních třech zápasech sedm gólů v první třetině. Edmonton na to nedokázal reagovat a brankáři byli často vystaveni neřešitelným situacím. Zvlášť Skinner má za sebou těžké momenty. Ve třetím zápase byl stažen po pěti inkasovaných gólech ze 23 střel. V tom dalším opustil branku už po první třetině, během níž dostal tři góly. Pickard ho poté nahradil a pomohl k divokému obratu a výhře 5:4 v prodloužení.

To mu vyneslo start i v pátém utkání, ale ani on nepřesvědčil – inkasoval čtyřikrát z 18 střel. I tak se ho trenér zastal. „Nemyslím si, že některý z těch gólů byl vyloženě jeho chyba. Protiútoky, teče, střely přes clonu. Těžko mu něco vyčítat,“ prohlásil Knoblauch.

Statistiky v sérii ale nejsou lichotivé ani pro jednoho z nich. Skinner má proti Floridě úspěšnost zákroků 86 %, Pickard o něco lepší – 87,8 %. Ani jeden se nedostal přes 88 %, což je pro finálovou sérii alarmující. „Je to samozřejmě těžké. Ale oba víme, že můžeme být lepší. A víme, co je v sázce,“ uvedl Skinner, který stále doufá, že se role obrátí. „Minulý rok jsem po sérii s Floridou říkal Bobrovskému: ‘Zasloužíš si to, byl jsi klíčovým hráčem.’ Teď bych byl rád, kdyby mi to mohl říct on.“

Tlak na rozhodnutí narůstá. Zatímco Florida má jasno – Sergej Bobrovskij je ve formě a nepustil nikoho do branky celé play off –, Edmonton rotuje. Pickard i Skinner mají své momenty, ale žádný z nich nepřesvědčil natolik, aby si vydobyl stoprocentní důvěru.

Šesté utkání se hraje v Sunrise v úterý v noci. Oilers nutně potřebují výhru, pokud chtějí sérii vrátit zpět do Alberty a ještě jednou stanout na ledě v Game 7. Ať už bude v bráně kdokoli, bude čelit největšímu zápasu své kariéry.

„Oba mají na to, aby ten zápas vyhráli,“ zopakoval Knoblauch. „Teď je to na nás, abychom se rozhodli správně.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+