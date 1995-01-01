NHL.cz na Facebooku

NHL

Knightova první nula v sezóně potvrdila vzestupné výkony Blackhawks

8. listopadu 17:37

Jakub Ťoupek

Ve čtvrtek proti Vancouveru byl excelentní. V zápase s Canucks pochytal 43 střeleckých pokusů a dotáhnul Blackhawks k výhře. V noci proti Calgary ale svůj výkon ještě vyšperkoval a po 33 zákrocích zapsal první čisté konto v dresu Chicaga.

V Západní konferenci patří Chicagu po 15 utkáních 7. místo. Za sebou nechávají favority jako Edmonton nebo Los Angeles. Velmi dobrou formu týmu z Windy City potvrzuje i fakt, že má jeden z nejlepších rozdílů ve skóre v celé lize.

Chicago nedostává góly. Spencer Knight zatím odchytal 11 utkání, ze kterých 6 vyhrál s úspěšností přes 92,5 %. Mezi brankáři, kteří odchytali více než 5 utkání mu s touto úspěšností patří 2. místo. Oproti jeho nejbližším soupeřům v této statistice ale na něj letělo mnohem více střel.

Skvělou formu potvrdil i proti Calgary. Právě utkání s Flames bylo prvním v dresu Hawks, kdy vychytal čisté konto. Celkově pak šlo o šesté čisté konto v NHL. Pochytal 33 střeleckých pokusů, ze kterých poslal na bránu celou třetinu Matt Coronato. Ani 11 střel mladého Američana ale nestačilo na jedinou branku.

Před sezónou podepsal americký brankář nový kontrakt, který začne platit od příští sezony. Ročně bude brát 5,83 milionu dolarů a pokud bude pokračovat v takových výkonech, budou následující 3 roky pro organizaci s takovou jedničkou skvělé. 

Mladý tým Chicaga se postupně zvedá a s ním i výkony všech hráčů. Connor Bedard je na druhém místě bodování celé ligy. Spencer Knight patří mezi brankářskou špičku. Arťom Levšunov je druhý nejlepší nahrávač mezi nováčky. 

Že by se rodil nový adept na postup do play-off?

