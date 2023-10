Knight zahájí sezonu na farmě Floridy. Takový byl plán, odhalil kouč Maurice

Spencer Knight novou sezonu u hlavního týmu nezahájí. Čeká ho totiž trochu delší štace na farmě Floridy u týmu Charlotte Checkers. Jak ale hlavní trenér Panterů Paul Maurice poodhalil, nejedná se o vůbec překvapivý tah. S takovým plánem totiž obě zainteresované strany do kempu vstupovaly.

Dvaadvacetiletý brankář uzavřel s Floridou už v září 2022 novou tříletou smlouvu s ročním platem ve výši 4,5 milionu dolarů. Tento kontrakt vstoupil v platnost před začátkem nového ročníku, který ovšem Knight u hlavního týmu neprožije. Naopak, čeká ho práce na farmě v Charlotte.

Důvodů k tomuto kroku je hned několik. Tím nejzásadnějším je, že v únoru tohoto roku Knight nastoupil do asistenčního programu NHL, kde začal řešit svůj nerovný souboj s obsedantně kompulzivní poruchou.

Byť se o tom dlouho nechtěl bavit, nakonec v průběhu probíhajícího kempu prolomil mlčení a prohlásil, že právě s tímto problémem mu asistenční program pomáhal. „Není to něco, co je potřeba skrývat. Myslím, že jsem se od té doby stal lepším člověkem i hokejistou. Pevně doufám, že si někdo o mém příběhu přečte a třeba mu to také pomůže,“ prohlásil pro The Hockey News.

Když v červenci Knight naskočil do kempu prospektů Floridy, zdálo se, že se vše k dobrému obrací a asistenční program NHL splnil svůj účel. Tak jednoduché to ale není a moc dobře to vědí i na Floridě. Proto, navzdory vysoké smlouvě a pozitivní zpětné vazbě, mladý gólman věděl, že na NHL si bude muset nějaký čas počkat. S tím pak šel i do pomalu končícího přípravného kempu.

V něm naskočil do brankoviště ve třech zápasech se solidní úspěšností 91,8 %. Ač by mu to za normálních okolností zajistilo jasnou pozici dvojky u týmu za Sergejem Bobrovským, vedení organizace potřebuje, aby na sobě dál pracoval a měl pozici jedničky. Proto musí do Charlotte a chytat v nižší soutěži, aby svůj návrat do profesionálního hokejového života úspěšně dokončil.

„Nejde o žádné rozhodnutí na základě kempu. Je to něco, k čemu jsme směřovali od začátku,“ upozornil Maurice. „V (asistenčním) programu udělal velký progres. Cítí se dobře a na kempu vypadal fantasticky. Ale potřebujeme, aby dělal jedničku, pokračoval ve svém programu a pracoval na tom, na čem pracuje,“ poznamenal s tím, že žádný termín, kdy by se mohl přesunout zpět do NHL, v tuto chvíli neexistuje.

„To, co je pro Spencera v tuto chvíli nejlepší, je zároveň nejlepší z dlouhodobého hlediska i pro Floridu. Na kempu vypadal dobře a chceme, aby to tak pokračovalo,“ ujistil, že Panthers s Knightem do budoucna rozhodně počítají.

Pro Knighta se ovšem přesunem na farmu nic nemění. I v AHL bude pobírat 4,5 milionu dolarů, jelikož má jednocestný kontrakt. Navzdory jednocestnému kontraktu ovšem nemusí projít listinou nechráněných hráčů, jelikož v NHL doposud neodchytal 80 zápasů a neměl platnou smlouvu v NHL alespoň pět sezon.

Florida do nové sezony vstoupí s brankářským tandemem Sergej Bobrovskij - Anthony Stolarz. Druhého jmenovaného Panthers získali na trhu s volnými hráči za 1,1 milionu dolarů na sezonu 2023/24. Jakmile se Knight vrátí do hlavního týmu, pro Stolarze de facto angažmá skončí, protože se propadne na pozici trojky.

