Kluby jako katalyzátory trejdů. Co z toho Tampa a spol. mají?

Díky nim je možné nemyslitelné. Svou ochotou převzít na sebe část hráčova kontraktu umožňují výměny, které na první dobrou zní jako sci-fi. Ano, řeč je o takzvaných “třetích stranách” trejdů. O katalyzátorech, bez kterých by se třeba Noah Hanifin či Chris Tanev jen těžko stěhovali na tak věhlasné adresy. Co z toho mají?

Drafty za dolary.

To je nejvýstižnější a do jisté miry všeříkající odpověď.

Když Dallas zatoužil po Tanevovi, vypomohlo New Jersey tím, že si vzalo pod svůj platový strop 25 procent “cap hitu” obětavého zadáka.

Odměna? 4. kolo v draftu 2026.

Možná vám to přijde málo za za umožnění výměny a převzetí relativně vysoké sumy (1,125 milionu dolarů), jenže reálná částka je mnohem nižší.

Sezona je daleko za svou polovinou, Tanevovi přiteče od Ďáblů jen pár stovek tisíc dolarů. A to už zní mnohem přijatelněji, co říkáte?

Devils navíc pomohli k jeho transferu patrně i z dalšího důvodu. Odvrátili riziko, že by Tanev posílil některého z jejich konkurentů v bojích o play-off.

Ještě pádnější je tento argument v případě Tampy, která raději pomohla Edmontronu získat Adama Henriqua se Samem Carrickem (za stejnou provizi - 4. kolo v roce 2026), než aby sledovala, že Henrique skončí třeba v Bostonu. Medvědům vypálila rybník, či snad les.

U protivníků, se kterými se klidně může potkat ve finale Východní konference.

Možná takové uvažování sehrálo roli také při rozhodování Letců z Philadelphie, Flyers (za páté kolo v letošní dražbě talentů) vyšli vstříc Vegas a jejich touze získat Noaha Hanifina.

I kolem toho prý kroužili Bruins.

Jindy kluby přijmou roli katalyzátorů výměny třeba i kvůli tomu, aby se zbavily nadbytečného hráče, protože každý kontrakt se počítá a NHL stanovuje jasný limit.

Říkejme tomu “hygiena” či snad “očista” hráčského portfólia.

Dalším důvodem může být budování či utužení dobrých vztahů mezi generálními manažery, na podobné laskavosti se nezapomíná. Já helfnu tobě, ty pomůžeš mě.

To patrně bude případ Caroliny, Hurikáni zdánlivě nezištně, opět jen za draftovou volbu Torontu. Přitom s Javorovými listy mohou svést bitvu na život a na smrt v pozdní fázi play-off.

Zní to možná zvláštně, ale jak píše The Athletic, kdyby nesouhlasili Canes, našel by se někdo jiný. Maple Leafs nepotřebovali nějakou obří velkorysost, Ljubuškinova smlouva je přece jen spíše skromná než extrémně nákladná.

Hurikáni navíc stejnou výpomoc znají z opačného gardu. Maxe Domiho předloni přivedli díky podobně ambiciózní Floridě.

Pozoruhodné, viďte?

