NHL.cz na Facebooku

NHL

Klub NBA pro vlastníka Hurikánů. Zůstal po spoluzakladateli Microsoftu, peníze jdou na charitu

14. srpna 14:00

Tomáš Zatloukal

V Carolině si americký miliardář Tom Dundon užívá náramné hokejové časy. Poté, co v roce 2018 majetkově vstoupil do Canes, postoupili sedmkrát za sebou do play-off. Nejprve mu patřil klub z Raleighu částečně, později skoupil i zbylé podíly. A teď se pouští Dundon do dalšího sportovního dobrodružství, souhlasil s koupí portlandských Trail Blazers.

Trail Blazers?

Na mapě NHL je nehledejte, i tak jde o akvizici z americké "první ligy", či po zámořsku "major league".

V Portlandu hrají basketbal a byť v posledních letech v NBA úplně neexcelují, mají silnou tradici a historické úspěchy. V roce 1977 se dokonce Trail Blazers stali šampiony této elitní soutěže.

Nově přibudou do Dundonovy stáje, přičemž třiapadesátiletý podnikatel uvedl, že nechystá stěhování z Portlandu, o kterém se lehce spekulovalo. Uklidnil tak fanouškovskou základnu.

Trail Blazers kupuje za více než 4 miliardy dolarů. Pokud vás zajímá srovnání s NHL, tak vězte, že před sedmi lety dal Dundon za Hurikány 420 milionů. Desetkrát méně...

Dundon obchod uzavírá s Judy Allenovou, sestrou původního majitele Paula Allena, který zemřel v roce 2018. Ten si přál, aby, v případě, že se jednou bude portlandský klub prodávat, šly peníze na charitu. A tak se také stane.

Allena nejspíš znáte jako jednoho ze zakladatelů Microsoftu, dnes technologického giganta, s jehož produkty pracuje prakticky každý. Microsoft zakládal v roce 1975 společně s Billem Gatesem.

Trail Brazers si pořídil v roce 1988, za 70 milionů dolarů.

Dnes jsou ceny jinde,v astronomických výškách... Patrně nejslavnější z klubů NBA LA Lakers jsou blízko prodeje za cca. 10 miliard, další velikáni, bostonští Celtics, pak mají být prodáni za 6,1 miliardy.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Hvězda na vážkách. Winnipeg se bojí, že přijde o svého střelce číslo jedna

14. srpna 15:00

Žádné tajnosti: Šéf Wild popsal, jak to je s Kaprizovem, Rossim a miliony navíc

14. srpna 13:20

Legenda NHL ohromena: Takový talent jsme v Montrealu neviděli od dob Lafleura

14. srpna 11:24

Stanley Cup v Pardubicích. Nosek si užil oslavu s fanoušky, nadchla ho jízda v kočáře

14. srpna 9:08

nhl.cz doporučuje

Očištění, přesto nesmí hrát. Pustí NHL Harta a spol. zpátky do svých řad?

4. srpna 7:00

Vancouver má potenciál, věří Chytil. Spolupráce s Dudou? Nemažeme si med kolem pusy

27. července 4:04

Supertalent mění adresu. Příští jednička draftu jde na univerzitu!

9. července 14:00

Delší sezóna, kratší smlouvy. Jaké změny nás v NHL brzo čekají?

8. července 13:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.