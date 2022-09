Klok i Knot vyráží bojovat o místo v NHL. Vyplatí se Arizoně další sázka na evropské hráče?

Hokejisté Arizony budou také v nadcházejícím ročníku patřit mezi outsidery celé soutěže. Nic nenasvědčuje tomu, že by se tým, který se za posledních deset let pouze jedinkrát dostal do play-off, měl zvednout. Loni dosáhli Coyotes na 57 bodů a v rámci celé soutěže se umístili na předposledním místě.

Situace se manažerům Arizony závidět nedá. Širokou hokejovou veřejností je tento celek několik let už předem pasován mezi nejhorší, i kvůli tomu se nedaří přivádět ta největší esa hrající NHL. Čest pár výjimkám.

Arizona na trhu volných hráčů nemá šanci uspět, pokud tedy těm nejlepším hokejistům neslíbí nesplnitelné cíle. „Cítil jsem se bezradně. Když jsem přicházel, tvrdili mi, že chtějí vyhrávat a soupeřit o nejvyšší příčky. Ale nic takového se nestalo, bylo to pro mě složité období,“ řekl v nedávném rozhovoru Phil Kessel, který u Kojotů strávil tři ročníky.

Manažer Bill Armstrong už v minulých sezonách musel situaci řešit tak, že hledal hokejisty hrající v Evropě. Docela se mu osvědčila sázka na Karla Vejmelku, jenž NHL překvapil svými jistými výkony, ačkoliv předtím působil pouze v české Extralize. Dost možná by se časem vyplatil i Dmitrij Jaškin, kdyby kvůli zranění neodehrál jen dvanáct utkání.

Vejmelku nyní v Arizoně doplní reprezentační obránci Ronald Knot a Lukáš Klok. Dva hokejisté, kteří jsou v nejlepším hokejovém věku, ale dosud hráli jen mezi evropskými mantinely. Pokud tedy nebudeme počítat krátkou Klokovu anabázi v USHL v sezoně 2013/2014.

Oba se pokusí poprat o místo v NHL, a mají poměrně vysoké šance.

Dlouho se spekulovalo, jestli neodejde elitní zadák Coyotes Jakob Chychrun, ale Ottawa zatím požadavky Arizony nedokázala splnit. Dalším velkým jménem v defenzívě je Shayne Gostisbehere, nicméně přes ostatní obránce, kterými jsou Patrik Nemeth, Joshua Brown, Troy Stecher či Dysin Mayo se do základní sestavy projít určitě dá. Šikovný mladík Janis Moser bude mít své místo pravděpodobně jisté.

Posun Lukáše Kloka je v posledních letech naprosto zřejmý. Do třiadvaceti let hrál Extraligu za Vítkovice. Posléze zkusil štěstí v KHL v bratislavském Slovanu, kde se mu nedařilo dle představ. Vracet se však nechtěl a následně to zkusil ve finské nejvyšší soutěži. Lukko mu svědčilo náramně, dokonce s ním v roce 2021 vybojoval mistrovský titul, což jej katapultovalo na mistrovství světa. Pro sezonu 2021/2022 získal smlouvu v Nižněkamsku.

V Rusku svou vzestupnou výkonnost potvrdil 31 kanadskými body ve 44 zápasech. Teď má před sebou další schod, možná ten největší a zároveň nejtěžší na zdolání. „Je to pro mě další výzva a já se jí nebojím. Myslím, že v životě jsem zvládl už i horší a větší. Nemám co ztratit, věřím si. I když po zranění, ze kterého se dávám dohromady, bude letní příprava těžší,“ řekl Klok v rozhovoru pro Sport.cz.

Ronald Knot dokonce ještě předloni hájil barvy libereckých Tygrů. Jeho velice dobrá výkonnost jej dostala také do Nižněkamsku, kde se po boku svého o rok mladšího kolegy neztratil. Bývalý reprezentační kouč Filip Pešán jej povolal i na ZOH do Pekingu, ačkoliv měl pražský rodák do té doby minimum reprezentačních zkušeností.

Nutno dodat, že Klok a Knot patřili mezi nejlepší české obránce na turnaji, který skončil historickou blamáží.

„Chtěl bych si vybojovat místo v prvním týmu Arizony, odehrát co nejvíce zápasů a přesvědčit lidi v organizaci, že si tuto příležitost zasloužím. Ideálně si vysloužit kontrakt i na další sezony. Jiné cíle ani nemá smysl si dávat,“ pravil Knot odhodlaně pro server iDNES.cz.

Jak si obránci, kteří si své místo v NHL doslova vydřeli, s další náročnou zkouškou poradí? Rozhodně bude stát za to je sledovat.

Share on Google+