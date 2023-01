Klingberg odevzdal seznam. Počítá s tím, že bude vyměněn

O jeho příběhu jsme v létě psali. V průběhu minulé sezóny odmítl osmiletou nabídku Dallasu na 58 miliónů dolarů, jenomže na trhu volných hráčů o něj nebyl zájem. Nakonec pokorně přijal roční smlouvu z Anaheimu na 7 mega. Bojuje o budoucnost. Navíc ví, že ani tady zřejmě sezónu nedohraje.

Roční smlouva z dělá Klingberga v létě opět volného hráče. Výkony nenadchnul natolik, že by mu klub předložil delší nabídku. Také samotný Anaheim o nic nehraje, takže se všeobecně počítá s tím, že před uzávěrkou přestupů opět zvedne kotvy.

„Vím, že budu návnada na výměnu,“ popsal svou situaci pár hodin před utkáním s Edmontonem. „Uvidíme, co se stane, beru to den za dnem. Řeším jen svou hru. Zatím z ní moc nadšený nejsem. Je to úplně jiné, než by to podle mého názoru mělo být.“

Sebekritika je na místě. Třicetiletý Švéd, před pěti lety schopný posbírat 67 bodů nebo 22 plusů ve zpochybňované „tabulce pravdy“, je letos málo produktivní a doslova se brodí v minusech. Třináct kanadských bodů (5+8) ještě ujde, za Fowlerem je to druhý výkon mezi beky. -24 je ovšem nejhorší zápis v mužstvu. Střely blokují lépe hned čtyři obránci.

Samozřejmě, celý Anaheim, druhý odspoda v Západní konferenci, nehraje dobře. Vánoční pauza přišla Klingbergovi vhod, označil ji za dobrý „mentální reset“. Kačeři od té doby tři zápasy vyhráli, tři prohráli, s Edmontonem přidali čtvrtou porážku. Švéd rozhodl gólem v prodloužení utkání se San Jose (5:4), byla to jeho pátá trefa v sezóně.

„Vánoční pauza byla fajn. Byl čas podívat se do zrcadla a zamyslet se nad tím, co bych mohl zlepšit,“ popsal své myšlenkové pochody.

Těžko říct, jaký bude zájem, ale ve třiceti letech by mohl být před play off pro někoho zajímavou posilou. Klingberg přiznal, že se o něj v létě zajímali Oilers. Do 1. ledna měl plnou no-movement klauzuli, od tohoto data už má právo jen odmítnout deset nechtěných adres.

„Seznam jsme předali Ducks čtyři nebo pět dnů před termínem. Aby znali možnosti, protože já nechci skončit někde, kde nemají šanci vyhrávat. Chci hrát důstojnou roli a pomoct sobě i týmu,“ naznačuje své plány vytáhlý bek.

