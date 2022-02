Klingberg i Pavelski pryč? Stars přemýšlejí nad budoucností

Pro generálního manažera Dallasu Jima Nilla to není lehká situace. V následujících týdnech musí rozhodnout, jakým směrem se organizace bude další roky ubírat. Smlouvy totiž končí hned několika hvězdám, a tak je nutné si říct, zda-li je prodat, nebo letos zkusit ještě jeden útok na Stanley Cup.

Když byl přesně na toto téma Nill dotázán, odpověděl trochu alibisticky: „To, jakým směrem půjdeme, nám ukážou výkony týmu. Nacházíme se v takové pozici, že se můžeme rozhodnout v podstatě jakkoliv.“

Neméně důležitou roli budou hrát při rozhodování i postoje borců, kterým končí smlouvy. Jmenovitě jde hlavně o Johna Klingberga, Joea Pavelskiho a Alexandera Radulova.

„Kluci zatím hrají dobře. Situace se však pořád mění, sledujeme to,“ dodal. „Na Západě je ale všechno otevřené. Prostě budeme dál hrát a uvidíme, co se stane.“

Velkým otazníkem je hlavně Joe Pavelski. Sedmatřicetiletý veterán vzbuzuje mezi favority na Stanley Cup velké vzrušení, pro mnoho z nich je právě on tou nejideálnější posilou na play off.

„Plánujeme si s ním sednout a o všem se pobavit. Je velkou součástí našeho týmu a my bychom byli moc rádi, kdyby to tak zůstalo i dál,“ přeje si však Pavelskiho setrvání Nill. Nejlepší by prý bylo, kdyby ještě před uzávěrkou podepsal novou smlouvu. „Přesně v to doufám,“ přikývl.

Velkým tématem je i pokračování švédského beka Johna Klingberga. Ten měl už dříve požádat o výměnu, která však nepřišla.

Jeho osud tak zůstává ve hvězdách. Není také vyloučeno, že zůstane až do konce sezony a v létě odejde úplně bez náhrady. Podobný scénář jsme v nedávných letech viděli například u Alexe Pietrangela či Dougieho Hamiltona.

Otazník visí i nad budoucností ruského útočníka Alexandera Radulova. I o něj by mohl být zájem, jeho plat ve výši 6,25 milionů dolarů by však pro některé zájemce mohl být přítěží.

