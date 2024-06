Klapkova zpověď: Nepochyboval jsem. Dřít je základ. Co řekl o Dudovi?

Ještě před pár lety Adamu Klapkovi málokdo věřil. Slýchal, že nikdy nebude hrát extraligu, natož NHL. Přes dva metry měřící čahoun si ale šel za svým. Makal. A dnes má na svém kontě zápasy v NHL. Věří ale, že to je jen začátek. „Vím, že ve mně je pořád víc, než co jsem doposud ukázal," říká v otevřeném rozhovoru pro Hokej.cz.

Začnu možná trochu netypicky, ale zajímá mě – už jste si po životní sezoně zvykl na zvýšený zájem médií?

Upřímně jo. Neříkám, že mi to žene ego do extrému, ale mám radost, když se někdo ozve s tím, že by se mnou rád udělal rozhovor. Nemám problém odpovědět na otázky, koneckonců k naší práci patří i tohle.

Navíc v zámoří je to pro vás z pohledu mediálních povinností dost dobrá škola, co?

Pravda. V zámoří si novináři zvou hráče po každém tréninku i zápasu. Většinou tam udělám tak jeden rozhovor za týden, to si zvyknete rychle. Ale musím říct, že když jsem dal svůj první gól v NHL, byl to docela extrém. Tolik novinářů kolem mě snad ještě nikdy nestálo. (usmívá se)

Tréma byla?

Vůbec. Jak už jsem říkal, tohle je součástí hokejového života a každý hokejista se musí naučit s médii vycházet a pracovat s nimi.

Řadíte sám sebe mezi upovídané respondenty?

Spíš ne, nejsem extrovert, takže mi nějakou dobu trvalo naučit se komunikovat s médii. V češtině jsem se s nimi naučil komunikovat rychleji, v angličtině to bylo horší. Ale myslím, že od druhé sezony v Calgary jsem v pohodě.

Pojďme k hokeji. V jednom z dřívějších rozhovorů jste se označil za klasického power forwarda, ale letos jste navíc opanoval kanadské bodování farmářského týmu Calgary. Čím to, že vám tahle sezona sedla tak výrazně i z bodového hlediska?

Myslím, že v dospívání by se měl každý hokejista rozhodnout, jakým stylem hokeje se chce prezentovat. Vzhledem k tomu, že měřím přes dva metry, vyloženě se nabízelo, abych hrál silově. Ale zároveň jsem vždycky rád dal gól a jsem rád, že letos jsem v Calgary ukázal, že tam nejsem jen od srážení se.

Pozvánka do prvního týmu Calgary Flames pro vás byla předpokládám největší odměnou za povedenou sezonu…

Bylo to nádherné. Neskutečný pocit. Myslím, že na ten den nikdy nezapomenu.

Stíhal jste před a během zápasu vnímat, co jste dokázal?

Moc ne. Farmářský tým Calgary hraje svoje zápasy na stejném stadionu jako Flames, takže pro mě bylo vlastně všechno stejné. Jel jsem na zápas ve stejnou dobu, šel do stejné šatny… Ale když jsem pak vstoupil na led, na chvíli mi to docvaklo. Řekl jsem si: Tyjo, jsem tady, dokázal jsem to. Ale když začal zápas, přepnul jsem se do klasického módu a věci kolem nevnímal. Až když jsem pak přišel domů a kouknul na sestřihy, všechno mi došlo.

Pomohlo vám, že jste při svém debutu v NHL hrál v útočné formaci se Slovákem Adamem Růžičkou?

Určitě. Hodně mi pomáhal. Řekl mi, ať si zápas užiju a hraju s čistou hlavou. Taky zdůraznil, abych se nestresoval. To mě povzbudilo.

Co vám ukázaly zápasy odehrané v NHL?

Že pořád mám na čem pracovat. Moje motto je, že abych se v NHL nastálo udržel, musím zlepšovat všechny atributy své hry.

Co nejvíc?

Nejvíc? Asi bruslení.

Ale na týpka, který měří přes dva metry, bruslíte solidně, ne? I v NHL vás za bruslení chválí.

Ale víte jak… S mou výškou… (zamyslí se) Zkrátka jsou na mě některé nedostatky pořád vidět a myslím, že v bruslení dokážu být ještě rychlejší.

Jste dříč, co?

Vždycky jsem musel pracovat víc než někteří ostatní. U mě to nikdy nebylo o tom, že bych měl kupu talentu a mohl se vézt.

Nikdy jste o sobě nepochyboval?

Upřímně ne. V hloubi duše jsem věděl, že si v NHL jednou zahraju, jen jsem o tom nikomu neříkal a prostě trénoval. Mám radost, že moje cesta je právě taková, neměnil bych. Snad můj příběh ukáže i dalším klukům, kteří nehrají v osmnácti v reprezentaci nebo nejsou draftovaní, že s tréninkem a pílí můžou dosáhnout velkých věcí.

Řada lidí vám ale nevěřila. Vnímal jste to?

Upřímně? Když jsem byl mladší, strašně mě zajímalo, co si o mě ostatní lidé myslí. Postupně to ale neřeším a je mi to naopak jedno. Soustředím se sám na sebe a na svoje výkony. Jasně, občas se ke mně donese, že ten a ten o mně říkal, že nebudu hrát ani extraligu, ale tyhle řeči beru jako motivaci, abych makal ještě víc.

Co bylo zásadním momentem vaší dosavadní hokejové cesty?

Když jsem v osmnácti letech potkal pana Ludwiga. Šel jsem s ním v Praze na kafe a on mi řekl: Do šesti let tě dostanu do NHL. V té době jsem kroutil hlavou, ale naslouchal jsem mu a vyplatilo se. Další důležitý moment bylo seznámení s Radkem Dudou. I on mi hodně pomohl v tom, abych se zlepšil. Díky těmhle lidem jsem přepnul na úplně jiný level. Potvrzuje se, že v životě je strašně důležité právě to, abyste narazil na správné lidi, kteří vám chtějí pomoct.

Platí z vaší zkušenosti, že „kde je Radek Duda, tam není nuda?“

Jako jestli je pořád bouřlivák? Myslím, že už zdaleka tolik ne, každý člověk se postupem času nějak vyvíjí. Jsem za něj strašně rád. Jeho lidská stránka je skvělá.

Jsou mezi vámi hokejové podobnosti? Nejen z pohledu stylu hry, ale třeba i provokování protihráčů?

Myslím, že jo. I proto si podle mě tak rozumíme. Radek vždycky říkává: Když jsi velkej, tak na ledě nemůžeš být hodnej. V tomhle jsme stejní.

V příští sezoně poznáte dosud nepoznané – bude na vás skrz letošní výkony o poznání větší tlak a očekávání. Počítáte s tím?

Počítám, ale zároveň si to nepřipouštím. Vím, že ve mně je pořád víc, než co jsem doposud ukázal. V rámci letní přípravy trénuju ještě intenzivněji a věřím, že se mi to vrátí.

„Kuba Rychlovský je skvělý hráč, houževnatý. Takový buldok. NHL může udělat už z nováčkovského kempu."

Na čem nejvíc makáte?

Na tom, abych měl silné nohy a dobrou stabilitu. Zároveň pracujeme na posílení středu těla. Jsou to věci, kterým se věnuju ještě víc než minulé léto. Cílem je, abych byl co nejvíce připravený na letní kemp a pokud možno zůstal pro začátek sezony v prvním týmu.

Mimochodem, Jakub Rychlovský, váš vrstevník a bývalý spoluhráč z Liberce nebo Benátek, nedávno podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Detroitem. Jak vidíte jeho šance?

Věřím mu. Kuba je skvělý hráč. Naše cesty jsou si podobné, protože ani jeden z nás nebyl v mládeži pevnou součástí nároďáků, i když Kuba byl na dvacítkách. Každopádně má výbornou střelu, je houževnatý, takový buldok. Myslím, že NHL může úplně klidně udělat už z nováčkovského kempu. A pokud náhodou ne, věřím, že šanci dostane během sezony.

Už si za vámi přišel pro rady?

Jo, psali jsme si hned, když podepsal v Detroitu. Zajímal se, jak věcí chodí a tak dál. Samozřejmě jsem mu rád poradil – a když bude potřebovat, rád ještě poradím.

