Kings vyhlíží návrat do play off. Bude to už příští rok?

Tým ze západního pobřeží USA v poslední době neprožil příliš povedené sezóny. Po ziscích dvou Stanley Cupů v letech 2012 a 2014 přišel útlum a v posledních třech letech fanoušci hokeje neměli vůbec možnost Kings v playoff vidět. V létě však došlo k posílení kádru a očekává se zlepšení výkonů. Bude to na play off stačit?

Los Angeles působí v kanadsko-americké NHL už od roku 1967 a v historii klubu převažují sezóny, ve kterých si Kings minimálně jedno kolo play off zahráli. V posledních letech však mezi fanoušky tohoto týmu převažuje zklamání, jelikož během posledních sedmi sezón si jejich oblíbený klub zahrál dvakrát jen čtvrtfinále a v pěti případech se celek z Kalifornie do play off vůbec neprobojoval.

Poslední ročník také nedopadl podle představ hlavního kouče Todda McLellana. V únoru sice přišla série šesti vítězství v řadě, avšak na dobré výsledky pak Kings nenavázali a v podstatě už v dubnu bylo jasné, že na play off to opět stačit nebude. Hřebem celé sezóny pak bylo pět porážek v řadě.

Během léta se však kádr lehce obměnil a je nutno říct, že se proměnil k lepšímu. Tým sice opustil obránce Kurtis MacDermid, kterého si v rozšiřovacím draftu vybral Seattle, avšak nahradit by jej měl pětatřicetiletý Alexander Edler, jenž by se měl stát jedním z nejvýraznějších obránců obranných řad Los Angeles. Šanci na základní sestavu by měl již také dostat Tobias Björnfot, který v dresu Kings v minulé sezóně odehrál třiatřicet zápasů. Otázkou zůstává, co bude s osmičkou letošního draftu. Brandt Clarke už sice podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu, ale očekává se, že si v příští sezóně ještě v NHL nezahraje.

Zrak však zůstává nejvíce upřen na útočné řady. Ty výrazně posílili už poměrně zkušení forvardi Phillip Danault a Viktor Arvidsson. U obou se očekává poctivá hra dozadu a také značný přísun kanadských bodů. Oba sice ve svých posledních sezónách vyprodukovali méně kanadských bodů, než je u nich zvykem, avšak právě proto přišla změna prostředí, která by mohla oběma náramně prospět. První zmíněný bude nejspíše zastávat roli druhého centra a švédský útočník by mohl tvořit útočný tandem vedle Anžeho Kopitara.

Do týmu také z KHL přišel Vladimir Tkačjov z Petrohradu, který prožil dvě velmi slibné sezóny za sebou, a tak si vysloužil angažmá v nejprestižnější hokejové lize světa. Očekávaný je také vzestupný vliv Quintona Byfielda, ke kterému by se také mohl přidat někdo z dua mladíků Alex Turcotte – Artur Kalijev.

V dobrém světle se hokejovému světu v posledních měsících předvedl brankář Cal Petersen, jenž by měl být jedničkou Kings v následující sezóně, nebo také útočník Trevor Moore, který si na letošním mistrovství světa v Rize připsal bilanci 5+4.

Los Angeles bude v další sezóně působit v Pacifické divizi spolu v Anaheimem, Calgary, Edmontonem, San Jose, Seattlem, Vancouverem a Vegas. Při výčtu těchto týmů není šance na play off v další sezóně vůbec nereálná.

