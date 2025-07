Kings ví, že bez něj to nepůjde. Kempe míří k 10 milionům ročně

Los Angeles Kings mají před sebou klíčové rozhodnutí, které může výrazně ovlivnit budoucnost jejich ofenzivy. Švédský útočník Adrian Kempe vstupuje do posledního roku své stávající smlouvy a podle generálního manažera Kena Hollanda je v plánu výrazné přidání do jednání o prodloužení. „Chci ho podepsat. Je to pro nás velmi důležitý hráč,“ uvedl Holland v rozhovoru pro NHL Network Radio. „Víme, že chce zůstat.“

Kempe, kterému je aktuálně 28 let, přišel do NHL jako výběr z konce prvního kola draftu 2014. V době draftu patřil mezi mladé talenty s defenzivním myšlením, kteří se prosazovali v dospělém hokeji, ve švédské lize hrál už v 17 letech. Otázkou ale bylo, zda se dokáže prosadit i ofenzivně. Odpověď na tuhle otázku přicházela pomalu. V AHL se nerozjel, v NHL měl zprvu omezenou roli. Ale v sezoně 2021/22 přišel zlom, Kempe nasázel 35 gólů.

Od té doby se drží mezi tahouny týmu. V každé z posledních tří sezon zaznamenal minimálně 67 bodů, letos skončil s bilancí 35+38. Hrál průměrně přes 19 minut za zápas a byl nejproduktivnějším hráčem mužstva. Neztrácí se ani v play off. Ačkoliv Kings poslední čtyři roky vždy skončili na Edmontonu, Kempe ve 17 zápasech v play off stihl 13 gólů a 10 asistencí.

Smlouva, kterou podepsal v roce 2022 (4 roky, 22 milionů dolarů), se ukázala jako výhodná pro klub. Kempe během ní vyrostl v ofenzivního lídra, ale v roce 2026 mu končí. A nové podmínky budou úplně jinde. Podle analytiků AFP Analytics může nový kontrakt dosáhnout na sedm let a téměř 64,5 milionu dolarů, tedy průměrně 9,2 milionu ročně. Kempe se přitom podle informací novinářů nebojí říct si až o 10 milionů za sezonu. Ačkoliv by to znamenalo, že se stane nejlépe placeným útočníkem týmu, v kontextu rostoucího platového stropu to není nereálný požadavek.

Srovnání? Nikolaj Ehlers letos podepsal šestiletý kontrakt s Carolinou na 51 milionů dolarů (8,5 milinů ročně), přestože byl v poslední sezoně méně produktivní než Kempe. Steven Stamkos přijal osm milionů ročně v Nashvillu. Pokud má být Kempe klíčovým článkem ofenzivy Kings i v dalších letech, bude muset LA sáhnout hluboko do kapsy.

Dobrou zprávou pro fanoušky v Kalifornii je, že prostor v rozpočtu existuje. Pro sezonu 2026/27 má klub aktuálně volných téměř 38 milionů dolarů a Holland si je vědom, že právě Kempe je jedním z mála hráčů, kteří si zaslouží dlouhodobý závazek. „Je čas to rozjet,“ připustil Holland a dodal, že jednání s agentem J.P. Barrym se zatím točila spíš kolem obecných zájmů, nikoli konkrétních částek nebo délky.

