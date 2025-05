Kings nedotáhli dobře rozjetou sérii. Měli jsme to urvat, ví trenér

Los Angeles Kings znovu padli na stejné překážce – a tentokrát to bolí víc než kdy jindy. Po slibném vedení 2:0 v sérii proti Edmontonu přišla drtivá čtyřzápasová odpověď Oilers, která ukončila sezónu kalifornského týmu už v prvním kole. Opět.

Edmonton vyhrál čtyři zápasy v řadě. Kings nezvládli klíčové momenty. A série, která začala výhrou 6:2, skončila čtvrtým vyřazením v prvním kole play-off za sebou. Znovu právě od Oilers.

„Upřímně? Tohle je obrovská ztráta,“ řekl trenér Jim Hiller bez okolků. „Měli jsme tým, který byl plně oddaný. Měli jsme náskok. Měli jsme šanci. A promarnili jsme ji.“

Kings vstoupili do šestého zápasu s vědomím, že musí zvládnout duel v Edmontonu, pokud chtějí přežít. V utkání padaly góly rychle a z obou stran, ale obrana Kings se rozpadala ve vlnách. I přesto bojovali až do poslední minuty, kdy Anže Kopitar snížil na 5:4. Ale sázka na prázdnou branku nevyšla a poslední hřebíček přišel dvě sekundy před sirénou.

„Tahle porážka bolí víc než ty předešlé,“ řekl Kopitar. „Tahle sezóna byla jiná. Skvělá kabina, domácí výhoda, vedení v sérii… a nakonec nic.“

Kings ztráceli ve chvílích, kdy měli zápasy zavírat. Obrana, která fungovala od ledna, se pod tlakem rozpadala. Edmonton byl efektivnější, sebevědomější a tvrdší v zakončení. Naopak LA působilo v klíčových chvílích neklidně. „Je těžké to přijmout. Ne proto, že jsme nebyli dobří – ale protože jsme měli mít navrch. A přesto jsme odešli poražení,“ dodal Hiller.

Když Kings po druhém zápase jeli do Kanady s vedením 2:0, všechno hrálo v jejich prospěch. Pak ale přišel Edmonton – agresivní, rychlý, důsledný – a momentum série se obrátilo během pár střídání. A i když Kings dál bodovali, nikdy už nevedli. Vždy doháněli. A to je v play-off často konečná.

„Když vedete sérii 2:0 a pak máte domácí výhodu v pátém zápase, musíte to dotáhnout. My jsme nedokázali zavřít zápasy. A to nás stálo sérii,“ přiznal kapitán.

Na Edmontonu padli už počtvrté v řadě. A ačkoli se tým sezonu co sezonu mění, kostra zůstává – a s ní i břemeno. „Nezvládli jsme je zlomit, a to i přesto, že jsme je v některých fázích přehrávali. A to je na tom to nejhorší. Tenhle tým má na víc,“ uzavřel Hiller.

