Kings našli skrytý poklad. Laferriere překvapuje NHL a čeká na miliony

Alex Laferriere vstoupil do sezony 2024/25 jako uragán. Po osmnácti zápasech má na kontě patnáct bodů a řadí se mezi nejvýraznější hráče Los Angeles Kings. Přestože je tento 23letý talent v posledním roce své smlouvy a v létě se může stát chráněným volným hráčem, on i klub si zatím dávají na čas.

V pořadu The Latest na diskutovali experti David Pagnotta a Dennis Bernstein Laferrierův současný status v týmu.

„Kings musí být opatrní a vnímat, že tenhle kluk hraje ve výborné formě a zvládá velké minuty,“ poznamenal Pagnotta. „Ano, smlouva ho čeká a příští léto bude chráněným volným hráčem, ale mohu potvrdit, že zatím žádné rozhovory o prodloužení neproběhly. Na to je ještě brzy.“

Pagnotta dodal, že hlavní prioritou týmu je nyní Laferrierova výkonnost. „Nechají ho hrát. Dávají mu prostor, aby si budoval sebedůvěru a pokračoval v tom, co dělá. Cílem je, aby si udržel ofenzivní konzistenci.“

Dennis Bernstein s tím souhlasil a podotkl, že jeho překvapivý vzestup nebyl na začátku ročníku vůbec očekáván.

„Nikdo si nemyslel, že někdy povede týmovou produktivitu. Teď je na cestě k 46 gólům. Není to hráč, který by dal 46 gólů, ale zlepšil svou střelbu, jde do brankoviště, dělá rozruch před brankou a je agresivní. Je to přesně ten typ hráče, kterého si Kings chtěli vychovat.“

Podle Bernsteina by klub ale neměl jeho situaci přeceňovat. „Nebudou za Laferriera přehnaně utrácet a ani by neměli. Měli by být vděční za to, že dává góly, protože tenhle tým je teď průměrný v útoku a on je vede.“

A co Laferriereho budoucí kontrakt? „Stačí, aby dál hrál a produkoval. Peníze dostane spravedlivě,“ uzavřel Bernstein.

Alex Laferriere si zatím užívá průlomovou sezonu. Ať už jeho forma vydrží, nebo ne, svým výkonem už nyní vzbudil zájem celé NHL i fanoušků Kings.

Share on Google+