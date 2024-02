Kings chtějí posilu do útoku. Eberle asi mimo hru, chystá se Guentzel?

Los Angeles Kings v pondělí utrpěli velkou ránu, když pravé křídlo Adrian Kempe utrpěl zranění v horní části těla a v úterý odletěl do Los Angeles na magnetickou rezonanci. A jelikož mají Kings rozjetou sezonu celkem slušně, chystá se posila do útku.

Kempeho zranění navíc přišlo několik dní poté, co se zranil útočník Viktor Arvidsson, který se nedávno vrátil po operaci zad, a byl znovu zařazen na listinu dlouhodobě zraněných.

Králové čekají na výsledky Kempeho zranění, nicméně bojí se, že by mohl vynechat zbytek základní části. V takovém případě by Kings mohli využít jeho 5,5 milionu dolarů, které by rázem byly k dispozici.

Dennis Bernstein z The Fourth Period uvedl, že GM Kings Rob Blake již zvažuje své možnosti a oslovil některé kluby, aby zjistil cenu některého z nejlepších křídel, která by mohla být k dispozici před uzávěrkou výměn, jež je 8. března.

Kandidáti jsou jasní. Nejskloňovanějším jménem Jake Guentzel z Pittsburghu, na něhož si brousí zuby snad každý v lize. Hovořilo se i o Jordanu Eberlem ze Seattlu, nicméně u něj se zdá výměna nepravděpodobná.

Seattle totiž projevil velký zájem o jeho dlouhodobý podpis. Třiatřicetiletý Eberle je v posledním roce pětileté smlouvy na 27,5 milionu dolarů. David Pagnotta uvedl, že se Kraken snaží s Eberlem podepsat prodloužení smlouvy a raději si ho pojistí novou smlouvou, než aby ho vyměnili.

"Podle mých informací by s ním Kraken rádi znovu podepsali smlouvu. Jednali s jeho agentem Craigem Osterem, ale zatím nic nového nehlásí," řekl Pagnotta. "Zatím nedošlo k žádnému velkému pokroku, ale ještě tento týden budou v těchto rozhovorech pokračovat, protože i ostatní týmy budou pokukovat po tom, jaká by mohla být jeho cena."

Pokud Eberle s Krakenem neprodlouží smlouvu, mezi týmy, které o něj stojí, by mohly být kromě LA Edmonton, Florida a Toronto.

Share on Google+