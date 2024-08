Kent Hughes: Věříme v budoucnost. Nehoníme se za rychlým úspěchem

Bylo to náročné léto, ale v trochu jiném smyslu, než pro generální manažery bývá. Fanoušci Habs jsou možná zklamání, že z trhu volných hráčů nepřišla žádná posila ani nedošlo k významnějšímu trejdu, nicméně ti pozornější tím nejsou překvapeni.

Vše probíhá v souladu s plánem.

„Nebudeme dělat cokoli, co by nabídlo krátkodobý úspěch na úkor dlouhodobých plánů,“ vysvětluje generální manažer Canadiens Kent Hughes. „Nešli jsme do tohoto léta s tím, že seženeme hráče sem nebo tam a vyhrajeme Stanley Cup.“

Před pár dny klub podepsal šestiletou smlouvu na 33,3 miliónů dolarů s obráncem Kaidenem Guhlem, šestnáctkou draftu 2020. Dohoda přišla jen asi 24 hodin po podpisech dvouletých smluv s Arberem Xhekajem a Justinen Barronem.

Po otevření trhu s volnými hráči prodloužili Canadiens spolupráci s Jurajem Slafkovským. Osmiletý kontrakt na 60,8 miliónů vzbudil trošku kontroverzí. Není na něj moc brzo? Montreal prostě všechno pojistil, s pořádným předstihem.

Čtyřiadvacetiletý Nick Suzuki je pod smlouvou do roku 2030. Třiadvacetiletý Cole Caufield do roku 2031. Dvacetiletý Juraj Slafkovský do roku 2033. Hughes dodržel slovo a vyslal svým hráčům vzkaz, že jim věří.

„Myslím, že managament odvedl skvělou práci,“ pochválil své nadřízené Kaiden Guhle. „Věřím téhle partě, chlapům v kabině. Managament zjevně taky. Jsme v tom dohromady. Zhruba tři roky jedeme se stejnými chlapy. Bude vzrušující sledovat, kam to dotáhneme.“

Popravdě, ne že by se Hughes o nějakou posilu nesnažil. Mocně usiloval o Jonathana Marchessaulta, který dal ale nakonec přednost Nashvillu, odkud zřejmě přilétla dlouhodobější nabídka. Na radaru měl Montreal i Martina Nečase, ale ani tady nemínil GM Habs zbytečně tlačit na pilu.

Plán dlouhodobé přestavby bez zbytečných nákladů zůstává v platnosti.





Share on Google+