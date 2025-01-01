NHL.cz na Facebooku

NHL

Když se do hry vloží majitel. Ten z Minnesoty uklidňuje fanoušky kvůli Kaprizovovi

27. září 10:00

David Zlomek

Minnesota Wild vstupuje do nové sezóny s jedním velkým otazníkem. Kirill Kaprizov, největší hvězda klubu a jeden z nejlepších hráčů NHL, je stále bez dlouhodobého prodloužení smlouvy a po aktuálním ročníku může být nechráněným volným hráčem. Přesto majitel Craig Leipold zůstává klidný a fanouškům vzkazuje, aby nepropadali panice.

„Billy (GM Bill Guerin) je ten, kdo vede vyjednávání. Je to jeho odpovědnost a role. Máme spolu skvělý vztah,“ prohlásil Leipold během přípravného utkání Wild. O samotném průběhu jednání mluvit nechtěl, ale zopakoval, že klubu věří. „Tahle liga je víc než jen jeden hráč. Ale samozřejmě, on je výjimečný a dělá výjimečné věci. Takového hráče chceme mít v týmu,“ řekl na adresu Kaprizova.

Ruský křídelník sám uklidnil situaci už po prvním tréninku: „Máme spoustu času. Je teprve 2025 a já mám ještě rok smlouvu. Chci hlavně hrát hokej, vyhrávat zápasy, dostat se do play-off a uspět tam. Minnesota je můj druhý domov,“ uvedl Kaprizov.

Sedmadvacetiletý forvard je od svého příchodu v roce 2020 tváří klubu. Ve 319 zápasech základní části nasbíral už 386 bodů (180+206) a v play-off má 21 bodů ve 25 duelech. Jeho přítomnost je pro Wild klíčová, přesto majitel i generální manažer dávají najevo, že nenechají jediné jednání rozhodit plán dlouhodobé přestavby týmu.

Situaci komplikuje dramaticky rostoucí platový strop NHL. „Do systému jde spousta nových peněz, které jsme před rokem či dvěma nečekali. To mění podmínky a my se musíme přizpůsobit,“ vysvětlil Leipold. Připomněl tím, že hráči Kaprizovova kalibru teď mohou požadovat výrazně vyšší částky než při podpisu své poslední smlouvy.

Přesto zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Wild zvažovali obchod. GM Guerin už v létě naznačil, že jeho prioritou je Kaprizova udržet, i když jednání nepřinesla během léta žádný průlom.

Co se týče sportovní stránky, majitel věří v konečně úspěšnou sezonu po letech brzkých konců v play-off. „Věřím v tvrdou práci a přípravu. Líbí se mi náš tým. Pokud se vyhneme zraněním, může to být opravdu výjimečný rok,“ řekl Leipold.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Preview: Jak v Torontu pocítí absenci Marnera?

27. září 19:12

Velké hvězdy, velké peníze, ale žádné výsledky. Predators jdou do opravného pokusu

27. září 14:30

Je za ním sázkařská ostuda, přesto chce desítky milionů. Senators ale váhají

27. září 12:00

Příprava: Hronek gólem pomohl Canucks k výhře, Tomášek třetí hvězdou utkání

27. září 7:30

nhl.cz doporučuje

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.