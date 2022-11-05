Když nepomůže ani nejlépe placený trenér. Rangers zažívají ostudný start

27. října 11:00David Zlomek
Další zoufalý soupeř, další potupa. Hokejisté New York Rangers znovu ztratili zápas, který měli zvládnout. Po porážce se San Jose tentokrát podlehli Calgary Flames 1:5. Tedy týmu, který do utkání vstupoval s osmi prohrami v řadě a nejhorší bilancí v celé NHL.
Zatímco Flames slavili první vítězství od úvodního kola sezony, Rangers utrpěli třetí porážku za sebou a působí čím dál víc ztraceně. „Nehrajeme náš hokej,“ připustil trenér Mike Sullivan. „Ztrácíme koncentraci, přestali jsme být zodpovědní dozadu. Děláme chyby, které jsou neomluvitelné. Z takových situací se těžko dostáváte.“
Sullivan si posteskl, že tým ztratil to, co ho v úvodu ročníku drželo, tedy defenzivní strukturu a disciplínu. „V prvních zápasech jsme soupeřům nedávali prostor. Teď děláme chyby, které jim doslova nabízí góly na stříbrném podnose,“ dodal.
Krize Rangers je vidět i v číslech. V šesti z prvních deseti zápasů vstřelili jen jeden nebo žádný gól. Tentokrát inkasovali už po 93 sekundách, kdy se trefil Nazem Kadri, a o pár minut později přidal druhý zásah Kevin Bahl. Naději na obrat přinesl pouze Noah Laba, který ve svém 26. zápase v NHL vstřelil první branku, ale Calgary dál diktovalo tempo a přidalo další tři góly.
„Musíme začít zápasy jinak. Nemůžeme si dovolit znovu přijít na led bez energie,“ zlobil se kapitán J.T. Miller. „Tohle už začíná být vzorec, první třetiny prospíme, prohráváme osobní souboje a pak už se jen honíme za výsledkem. Je to hrozné, takhle to dál nejde.“
Millerova frustrace vystihuje náladu v kabině. Rangers působili odevzdaně, přestože ve druhé třetině měli více střel než soupeř. Rozhodující úder přišel ve třetí části, kdy po chybě Miky Zibanejada při přesilovce ujel dvojici obránců Blake Coleman a zvýšil na 4:1. „Nevím, jestli mi puk přeskočil přes hokejku, ale tohle prostě musím zvládnout,“ litoval Zibanejad.
Sullivan po utkání souhlasil s Millerem, že problém začíná od samotného úvodu. „Základy obrany jsou o kontrole soupeře a prostoru. My místo toho lovíme puky. V téhle lize je spousta talentu, a když jim dáte čas, potrestají vás,“ řekl.
Ragers mají po deseti utkáních bilanci 3–5–2, vypadli z postupových pozic a navíc je čeká těžké pokračování venkovního tripu. „Musíme se zvednout okamžitě,“ varoval Miller. „Tohle prostě bolí.“
