Když má draft přednost před mistrovstvím světa. McKenna si stanovil priority

7. května 14:30David Zlomek
Hokejový svět s napětím očekával, zda se největší klenot nadcházejícího draftu představí na seniorském šampionátu ve Švýcarsku, ale nakonec je všechno jinak. Gavin McKenna se podle posledních informací omluvil z účasti v dresu Kanady na květnovém mistrovství světa. Důvod je prostý, maximální příprava na draft NHL, který se uskuteční 26. června v Buffalu.
McKenna, který má za sebou vynikající nováčkovskou sezonu na Penn State s bilancí 15 gólů a 36 asistencí ve 35 zápasech, byl původně připraven za národní tým nastoupit. Situaci však radikálně změnilo úterní losování draftové loterie.
Právo první volby totiž připadlo Torontu Maple Leafs a tlak na budoucí jedničku se okamžitě znásobil. Pro McKennu, jenž je vnímán jako jasný favorit na první místo, by účast na šampionátu, který končí těsně před startem testování talentů (NHL Draft Combine), znamenala příliš velké riziko zranění či únavy.
„Rozhodnutí vynechat mistrovství světa v takto nabitém roce dává smysl,“ komentoval situaci analytik Jason Bukala v panelu Hockey Central. „Gavin se nyní musí soustředit na to, aby byl v Buffalu v nejlepší možné formě. Toronto vyhrálo loterii a on ví, že se od něj očekává okamžitý přínos pro tým hned od prvního dne.“
Tím, že si McKenna stanovil priority, vysílá jasný vzkaz Torontu i celému hokejovému světu. Jeho zrak se nyní upírá k týdnu od 31. května do 6. června, kdy v Buffalu proběhnou klíčové fyzické testy a pohovory s týmy. Pro Maple Leafs, kteří vybírají z prvního místa poprvé od roku 2016, je McKenna ideálním kandidátem, ačkoliv se v kuloárech stále skloňuje i jméno švédského talentu Ivara Stenberga.